توقعات بتعزيز علاقة المشاركة الاستراتيجية بين كوريا وإندونيسيا

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من المتوقع أن يتم تعزيز علاقة المشاركة الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا، في ظل الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" لسيول.

وقد عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين محادثات قمة مع نظيره الإندونيسي "ويدودو" وبحث معه سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين لتشمل شتى المجالات، خاصة المجالات السياسية وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى.

وقال الرئيس "مون" إن كوريا وإندونيسيا ستقومان بتطوير مشروعات تعاون مشتركة لتحقيق التعايش والازدهار للبلدين في المستقبل.

واتفق الرئيسان على زيادة حجم التبادل التجاري بين سيول وجاكارتا ليكون 30 مليار دولار في عام 2022، بعد أن كان9.8 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.

ومن المتوقع أن تزداد وتيرة تقدم الشركات الكورية إلى السوق الإندونيسية بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة حول تعزيز مشاركة الشركات الكورية في مجالات صناعات الحديد والبتروكيمياويات والسيارات والطاقة الصديقة للبيئة وتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية الخفيفة.

وفور انتهاء محادثات القمة، تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بحضور الرئيسين الكوري والإندونيسي، حول تبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة، وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، وغيرها من المجالات المختلفة.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم أخرى بين الشركات الكورية والإندونيسية على هامش منتدى التعاون الصناعي بين البلدين الذي عقد أمس الاثنين.

وبموحب هذه المذكرات، ستشارك شركة "بوسكو" الكورية للإنشاءات في المرحلة الأولى من مشروع بناء مدينة "ليدو" الجديدة التي تقع على بُعد 70 كيلومترا عن العاصمة جاكارتا.

كما ستشارك شركة "هيون ديه" الكورية للهندسة في مشروع لتوسيع منشآت صناعية ومشروع آخر لبناء سد مائي في إندونيسيا.