بي تي إس تتصدر قائمة أوريكون الموسيقية اليابانية

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تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية للأسبوع الأول من سبتمبر، بألبومها الجديد بعنوان "أحب نفسك: الإجابة"، الذي تم الكشف عنه يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تتمكن فيها الفرقة من تصدر قائمة "أوريكون" اليابانية منذ أن احتلت المركز الأول في شهر ستمبر من عام 2016 بألبومها الياباني الثاني "الشباب".

وكان ألبوم الفرقة "أحب نفسك: الإجابة" قد تصدر قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية، وقائمة "غاوون" الكورية.