طرق الوقاية من سرطان القولون

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مع تطور الطب الحديث، يمكن أن نتمتع بحياة صحية ونتغلب على العديد من الأمراض بغض النظر عن نوع المرض. ومع ذلك، لا يزال السبب الرئيسي للوفاة في كوريا هو أمراض السرطان. وعلى وجه الخصوص، فإن نسبة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تتزايد بسرعة بسبب اتباع النظام الغذائي الغربي غير الصحي. إذن، ما هي أسباب وأعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم؟

من المعروف جيدا أن القولون يقع في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، ويعتبر من الأعضاء المهمة لجسم الإنسان بسبب وظائفه المتعدّدة، ومنها: امتصاص الماء والأملاح الزائدة في الجسم، ووقاية الجسم من العدوى البكتيريّة، وتخزين الطعام في الجسم. ولكن في بعض الأحيان يتعرّض إلى العديد من الأمراض مثل تهيّج القولون العصبيّ، وسرطان القولون، وغيرها. والجدير بالذكر أن سرطان القولون يعد من أنواع السرطانات المنتشرة عالمياً، وهو ينتج عادة بسبب الانتشار السريع للخلايا السرطانية في الأمعاء الغليظة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها.

وفي كثير من الأحيان تتحول بعض الأورام الحميدة الصغيرة التي تتكون على جدار الأمعاء الداخلية مع مرور الوقت إلى سرطان القولون، إذا لم يتم استئصالها. وهناك عدة أعراض لسرطان القولون، منها الإسهال ونزيف المستقيم والآلام المعوية وصعوبة عملية الإخراج، وغيرها من الأعراض. إذن، ما هي أسباب الإصابة بسرطان القولون؟ في الحقيقة لم يتم التوصل إلى سبب معين واضح، ولكن هناك عوامل عديدة قد تزيد من احتمالات الإصابة به، وهى: التقدم في السن، والعوامل الوراثيّة، وتناول الأطعمة غير الصحية، وخاصّةً الأطعمة الغنيّة بالدهون، وقلّة تناول الألياف، ونقص الكالسيوم وفيتامين "د" في الجسم، وقلّة ممارسة الرياضة، وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن مسببات المرض المرتبطة بالجينات أو التقدم في العمر لا يمكن أن يتم التحكم بها، إلا أن مسببات المرض الأخرى المتعلقة بالعادات الغذائية يمكن التحكم بها. ولذلك يؤكد الخبراء على أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يُخفّض من احتمالات الإصابة بسرطان القولون بحوالي 70%. إذن، ما هي الأطعمة التي يمكنها أن تقي من سرطان القولون إذا تمت إضافتها للنظام الغذائي بصفة يومية؟

أولا: تناول السمك والدجاج: حيث ينصح الأطباء باستبدال اللحم الأحمر بالسمك والدجاج، ويُفضّل تناوله ثلاث مراتٍ أسبوعيّاً، حيث يحتوي السمك على أحماض أمينيّة تقلّل احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30%. كما أن تناول الدجاج يقي من سرطان القولون أيضاً.

ثانيا: الإكثار قدر الإمكان من تناول الأغذية التي تحتوي على الألياف، مثل: خبز القمح، والأرز البنيّ، والمعكرونة البنيّة، والشوفان.

ثالثا: الثوم: حيث أظهرت بعض الدراسات أن تناول الثوم يمكن أن يساعد على تدمير الخلايا السرطانية، كما يمكن أن يقلل من معدل نمو السرطان، ويحد من تكاثر الخلايا السرطانية.

رابعا: يجب الابتعاد عن المأكولات التي تحتوي على كمياتٍ كبيرةٍ من الدهون، وخاصّة الوجبات السريعة. ومن الأفضل تناول كمياتٍ قليلةٍ من اللحوم الحمراء، وخصوصاً اللحوم الحمراء المصنّعة، مثل: النقانق، والهام وغيرها.

يعتبر سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، كما يعتبر في الوقت نفسه من أكثر السرطانات التي يمكن الوقاية منها. ولذلك أنصحكم بأن تمارسوا الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل يوميا، وأن تتناولوا كميات كافية من الفواكه والخضراوات التي تقي من أمراض الأوعية الدموية والسكري، وأيضا الإمساك الذي يعتقد أنه عامل يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.