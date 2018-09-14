خطة لتشكيل منتخب موحد من الكوريتين استعدادا لأولمبياد طوكيو

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أعرب "دو جونغ هوان" وزير الثقافة والرياضة الكوري عن أمله في توسيع حجم الفرق الموحدة بين الكوريتين، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستعداد لتشكيل منتخب موحد من الكوريتين الكوريتين للمشاركة في أولمبياد طوكيو لعام 2020.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل فرق موحدة من الكوريتين في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018، قبل فترة قصيرة من انعقادها مما أثار بعض الصعوبات، ولذلك تجري حاليا استعدادات في هذا الشأن مبكرا.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الرياضية الموحدة من الكوريتين ظلت تقوم بدور مهم في تحسين العلاقات بينهما. وحتى الآن تم تشكيل فرق موحدة خمس مرات، بدءا من تشكيل فريق موحد في كرة الطاولة لأول مرة بين الكوريتين في عام 1991. وفي ذلك الوقت تم استخدام اسم "كوريا" وعلم شبه الجزيرة الكورية ونشيد "آريرانغ" لأول مرة. وتم تشكيل ثاني فريق موحد في الدورة السادسة من كأس العالم لكرة القدم للشباب في البرتغال في نفس العام، حيث تأهل الفريق الموحد للدور قبل النهائي. ومنذ ذلك الوقت لم تنجح المفاوضات حول تشكيل فرق موحدة أخرى، إلى أن تم تشكيل فريق موحد مجددا في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية هذا العام في رياضة الهوكي، كما شارك رابع فريق موحد من الكوريتين في بطولة كرة الطاولة العالمية التي عقدت في السويد في شهر أبريل من هذا العام. وأخيرا في دورة إندونيسيا للألعاب الآسيوية شاركت 3 فرق موحدة من الكوريتين في منافسات كرة السلة والكانو والتجديف، وفازت بميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين بروزيتين.