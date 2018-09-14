احتمال متزايد لعقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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حدث تطور جديد في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بعدما تدهورت بسبب إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بيونغ يانغ في أواخر الشهر الماضي.





المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز: الغرض الأساسي من الرسالة هو تحديد موعد لعقد اجتماع آخر مع الرئيس، ونحن نوافق على ذلك وننسق بالفعل.





في يوم العاشر من سبتمبر، أعلن البيت الأبيض أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" طلب عقد قمة ثانية مع الولايات المتحدة في رسالة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". اليوم نستضيف "جين هي كوان" أستاذ دراسات التوحيد في جامعة "إين جيه" لتحليل إمكانيات عقد قمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.





"جين هي كوان 진희관" أستاذ دراسات التوحيد في جامعة "إين جيه":

تبادل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" عددا من الرسائل. كان محتوى تلك الرسائل مجردًا على العموم، ولكن الرسالة الأخيرة احتوت على غير العادة على اقتراح بعقد قمة ثانية بين البلدين. هذا يدل على أن الجانبين نسقا وجهات النظر حول هذه المسألة إلى حد ما. يبدو أن حكومة "ترامب" ترحب بالرسالة في الوقت الحالي. فقد امتنعت كوريا الشمالية عن استفزاز الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، وهو ما رأيناه في غياب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيسها يوم التاسع من سبتمبر. يبدو أن كوريا الشمالية تحاول تهيئة بيئة مواتية للحوار مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن موقف بيونغ يانغ قد وجد ترحيبا من قبل الولايات المتحدة.





في أعقاب رد واشنطن الإيجابي على طلب "كيم جونغ أون" لعقد قمة أخرى مع ترامب، تسارعت وتيرة مفاوضات نزع الأسلحة النووية بين البلدين من جديد. ولكن لماذا كسر الزعيم الكوري الشمالي الجمود في المفاوضات من خلال تقديم مثل هذا الطلب؟





"جين هي كوان 진희관":

أعلن "كيم" عن خطة التنمية الاقتصادية لمدة خمس سنوات في مؤتمر الحزب في مايو 2016. وكان ذلك أول مؤتمر للحزب منذ تنصيبه. الآن، لم يتبق سوى عامين ونصف على حلول عام 2021، وهو العام المستهدف لتحقيق الخطة الطموحة. قد يعتقد الناس أن الخطة الاقتصادية ليست صفقة كبيرة. لكن مؤتمر الحزب كان أول حدث من نوعه منذ 36 عامًا، وكانت الخطة أيضًا أول اقتراح اقتصادي منذ حوالي 30 عامًا، أي منذ طرح خطة مماثلة مدتها سبع سنوات في عام 1987. بعبارة أخرى، عقد الزعيم الكوري الشمالي الحالي اجتماعًا نادرًا أعلن فيه عن خطة التنمية الاقتصادية، وكلاهما لم يتحقق خلال سنوات حكم والده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل". من الصعب بالنسبة لكوريا الشمالية تحقيق الهدف الاقتصادي على وجه التحديد بالأرقام فقط من خلال الموارد المحلية. من المهم للغاية بالنسبة لنظام "كيم جونغ أون" أن يجتذب الموارد من الخارج عن طريق تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.





ويقول الخبراء إنه لتحقيق ذلك الهدف الاقتصادي يتوجب على كوريا الشمالية، الدولة المنعزلة، كسر تلك العزلة التي تعمقت أكثر نتيجة للعقوبات الصارمة من قبل الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، يمكن لـ"ترامب" أن يستخدم قمته الثانية مع "كيم" كإنجاز في القضية النووية لكوريا الشمالية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ولذلك يتوقع الكثيرون أن تعقد القمة الثانية بين كيم وترامب في واشنطن قبل شهر نوفمبر.





"جين هي كوان 진희관":

يتوقع الكثيرون أن تعقد القمة الثانية في وقت ما خلال شهر أكتوبر قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في أوائل نوفمبر. أعتقد أن أكثر مكان مفضل للقمة بالنسبة إلى "ترامب" هو العاصمة واشنطن. ومع اقتراب موعد الانتخابات، فإن أول زيارة من نوعها لزعيم كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة سوف تحظى بالكثير من الضوء. وبالنظر إلى أن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم لديها مكاتب في واشنطن، فإن القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في العاصمة الأمريكية يمكن أن تنتج أقصى تأثير عبر وسائل الإعلام، وأعتقد أن "ترامب" يدرك ذلك جيدا. بالطبع، قد يفضل "كيم" عقد القمة في بيونغ يانغ وليس واشنطن، ولكن انطلاقا من حرصه مؤخرا على التركيز على تحسين العلاقات بين بلاده وبين الولايات المتحدة، فربما يسافر إلى واشنطن.





وسط الاحتمال المتزايد بعقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في واشنطن في أكتوبر، يتحول الانتباه أيضا إلى ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق كبير لحل القضية النووية التي تعاني من الجمود. ففي قمتهما الأولى في سنغافوره في شهر يونيو، توصل "كيم "و"ترامب" إلى اتفاق شامل من ثلاث نقاط نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتوفير ضمانات أمنية للنظام الشيوعي، وتطبيع العلاقات بينهما. والآن مرت ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين، ولم تحرز المفاوضات بينهما أي تقدم.





"جين هي كوان 진희관":

أكبر رغبة لكوريا الشمالية هي إعلان نهاية للحرب بالإضافة إلى شيء أكثر من ذلك. فقد اشتكت بيونغ يانغ باستمرار من أنه "كيف يمكن أن تتوقع الولايات المتحدة أن تتخذ خطوة إلى الأمام، بينما تخفق في معالجة القضية الأساسية لإعلان نهاية الحرب؟"، ولذلك إذا أراد "ترامب" أن يحقق بعض النتائج في قمته الثانية مع "كيم" فسوف يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن هذه القضية على الأقل، وربما أكثر. ويتوقع العديد من المحللين أن يستعد الجانبان لقناة حوار أكثر استقرارًا، مثل مكتب اتصال أو مكتب تمثيل دبلوماسي في بيونغ يانغ وواشنطن، بدلاً من مجرد محادثات رفيعة المستوى بقيادة وزير الخارجية "بومبيو". وإذا نجح الجانبان في إحداث هذا التغيير في العلاقات بينهما، فمن المرجح أن تنعقد قمتهما الثانية دون مشاكل وأن تحقق نتائج إيجابية.





لم تجد بيونغ يانغ وواشنطن حتى الآن أرضية مشتركة من أجل نزع الأسلحة النووية وإعلان نهاية للحرب في شبه الجزيرة الكورية. وعلينا الانتظار لنرى ما إذا كانت القمة الثانية بينهما، إذا عقدت بالفعل، سوف تنجح في فك هذا الجمود السياسي المتواصل.