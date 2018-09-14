قادة روسيا والصين واليابان يؤكدون تأييد بلادهم للسلام في شبه الجزيرة الكورية

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أعرب قادة اليابان والصين وروسيا عن تأييد بلادهم للحوار في شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك في الدورة الرابعة من منتدى شرق آسيا والتي عقدت في مدينة فلاديفوستوك الروسية حيث تحدث الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين" عن سبل ضمان أمن النظام الكوري الشمالي من قبل المجتمع الدولي، وقال إنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم ذلك الضمان بمشاركة القوى النووية مقابل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. وأضاف أنه إذا اكتفت كوريا الشمالية بمجرد الضمان الأمريكي فسيكون ذلك جيدا، لكنه سيكون صعبا، حيث يتوجب في هذه الحالة تقديم تعويضات اقتصادية دولية إلى كوريا الشمالية.

ومن جانبه أكد الرئيس الصيني " شي جين بينغ" على أهمية التعددية في شمال شرق آسيا ودعا دول شرق آسيا إلى اتخاذ هذه الفرصة التاريخية لتعزيز التعاون فيما بينها. وقد فُسرت تعليقاته بأنها تستهدف الولايات المتحدة من أجل تعزيز النفوذ الصيني في المنطقة.

أما رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" فقد أعرب مجددا عن إرادته عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وقال إنه ينبغي كسر حالة عدم الثقة للمضي قدما إلى الأمام حتى يلتقي بالزعيم كيم في النهاية. كما شدد على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتنفيذ التعهد الأمريكي بضمان أمن النظام الكوري الشمالي. وأعرب عن أمله أيضا في أن تترجم القمة الثالثة بين الكوريتين إلى أفعال حقيقية نحو نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه أعرب "لي ناك يون" رئيس الوزراء الكوري عن أمله في أن تصبح شبه الجزيرة الكورية مصدرا للسلام والازدهار المشترك لشمال شرق آسيا والعالم، وطلب من القادة المشاركين المزيد من التأييد والدعم لجهود سيول. وأشار لي أيضا إلى أن إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وبناء البني التحتية للمرور واللوجستيات في الشرق الأقصى سيكملان قاعدة التبادلات البشرية والمادية في منطقة أوراسيا.