



"كان قفازا قديما متعدد الألوان مضى عليه وقت طويل منذ أن ظهر كموضة قبل أن يختفى تماما من الأسواق. لم يكن القفاز وحده من ذكريات الموضة القديمة المنسية، وإنما كان كذلك معطفها القديم المهترئ، الذي كانت تحرص دائما على ارتدائه بغض النظر عن توالي الفصول والمواسم، مع بنطلون رمادي واسع وقصير يكشف عن جوربين خشنين سميكين. كان مظهر "مون جا" يثير سخرية وازدراء الكثيرين من زملائها في العمل."









# شريط مقابلة الناقدة الأدبية "جون سو يونغ".

إذا نظرنا لـ"مون جا" بالمعايير العادية لأي شخص، وللمرأة بصفة خاصة، سنجد أن سلوكها غريب وغير مألوف أو مفهوم. سنجدها شخصية سلبية منغلقة قابلة للاستغلال بواسطة الآخرين. ولكن في الواقع، فإن الذين يحيطون بحياة "مون جا"، مثل زملاء العمل، و"هان سو"، الشخصية الرئيسية الثانية في القصة، هم وليس " مون جا"، شخصيات تستحق الاحتقار، لأنها شخصيات تتسم بالأنانية والاستغلال والجشع. لذلك فهي لا تتفاداهم خوفا من مواجهتهم، وإنما تعبيرا عن احتقارها لما يحملونه من قيم تراها من منظورها فاسدة، بينما ترى نفسها نقية في عالمها الخاص.

كانت "مون جا" قد تعرفت على رجل يدعى "هان سو" قبل عشرة أعوام، وهو رجل متزوج ولديه طفلان.













"أخرجت "مون جا" مبلغا من المال من حافظتها وسلمته له. أطفأ السيجارة التي كان يدخنها ورماها في سلة المهملات وانتصب واقفا. قالت من داخل المطبخ إن العشاء جاهز الآن، فأجابها قائلا إنه لن يستطيع الانتظار. بدأت تفكر. يؤكد هذا الرجل كل يوم مدى ما يتمتع به من طبيعة ممعنة في الأنانية والجشع. خرجت من المطبخ ونظرت إليه وهو يرتدي ملابسه على عجل، واعتراها نحوه شعور هو مزيج من الأسف والحزن والمرارة والرغبة في الانعتاق، وارتسمت ابتسامة هادئة على وجها. ورغم أنه كان يعلم أنها دائما تنتظر مغادرته وهي واقفة على عتبة الباب، إلا أنه لم يعرها حتى مجرد التفاتة وهو يهبط السلّم بخطوات سريعة."









اختفى "هان سو" تماما عن عيني "مون جا" خلال لحظات، وأحست وقتها بأنه كلما ازداد اقترابا منها، ازداد بُعدا عنها. أدركت أنه عبارة عن إشارة إلهية لما تعيشه من بؤس وتعاسة. وبدأت تشعر برعشة تسري في جسدها مصحوبة برغبة عميقة في أن تنطلق نحو السماء.









الكاتب "صو يونغ أون":

وُلدت الكاتبة "صو يونغ أون" في مقاطعة "كانغ وون" في 18 مايو 1943. حصلت على جائزة أفضل أديب جديد عام 1968. ثم تم نشر قصة "أنت، يا أيها البعيد" للكاتبة "صو يونغ أون" للمرة الأولى في مجلة كورية أدبية في عام 1983، وقد فازت القصة بالجائزة الأولى في مسابقة أدبية في نفس العام.