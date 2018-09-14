الحكومة الكورية تبدأ إجراءات تدابير السلامة الخاصة بالزلازل

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بمناسبة الذكرى الثانية على زلزال مدينة كيونغ جو الذي وقع في 12 سبتمبر، بدأت الحكومة الكورية في إجراء التدابير اللازمة في حال وقوع زلزال آخر.

ومن الجدير بالذكر أن كوريا كانت قد تعرضت لزلزال بقوة 5.8 في مدينة كيونغ جو في الثاني عشر من سبتمبر في عام 2016، وزلزال بقوة 5.4 في مدينة بوهانغ في 15 من شهر نوفمبر في العام الماضي. ويعتبر زلزال كيونغ جو أقوى زلزال في كوريا، أما زلزال بوهانغ فقد كان أكثر تدميرا من بين الزلازل التي وقعت في البلاد.

ومنذ حدوث زلزال كيونغ جو، بدأت الحكومة الكورية تدريبات على الإخلاء في حالة حدوث زلزال على مستوى الوطن. وفي هذا العام، تم إجراء هذا التدريب في مايو الماضي. كما سيتم إجراء تدريب ثان على الإخلاء تأهبًا لوقوع زلزال في جميع أنحاء البلاد في الساعة الثانية من بعد ظهر الثاني عشر من شهر سبتمبر لمدة عشرين دقيقة.

ومن المتوقع إجراء تدريبات الإخلاء في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر. ويبدأ التدريب بعد أن يشرح البث الإذاعي طرق التصرف عند حدوث زلازل. ثم يتم تدريب المواطنين على الإخلاء بشكل فعلي، ويحصلون على تعليمات خاصة بالسلامة مثل عمليات الإسعاف الطارئة، بما فيها الإنعاش القلبي والرئوي، وطريقة استخدام طفايات الحرائق.ويشارك في التدريب وزير الداخلية والسلامة في مقر الوزارة، ورئيس مركز تدابير إدارة الكوارث والسلامة في برج لوتيه ورلد الذي يعد أعلى مبنى في كوريا.

وقال رئيس مركز إدارة الكوارث إنه من المهم التعود على طرق التصرف والتعرف على طريق الإخلاء ومكان الإخلاء مسبقا من أجل تقليص الأضرار.