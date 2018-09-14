مسؤولون من هيئة الدفاع المدني الفلسطينية يشاركون في تدريبات السلامة

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يشارك في تدريبات إخلاء المواطنين في حال وقوع زلزال مسؤولون من هيئة الدفاع المدني الفلسطينية. وهو وفد يتكون من 18 عضوا من هيئة الدفاع المدني الفلسطيني بزيارة لكوريا بدعوة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، ويشاركون في دورة تدريبية لبناء القدرات على الاستجابة للكوارث وإدارتها.

وقد أجريت جلسة تمهيدية في أول يوم لقدومهم إلى كوريا، أما باقي المحاضرات فتجري في المعهد الوطني لتدريبات الدفاع المدني وإدارة الكوارث الذي يقع في مدينة تشون آن. وتعتبر هذه ثاني دورة تدريبية لوفد من هيئة الدفاع المدني الفلسطيني. ومن المتوقع أن يتم إجراء الدورة الثالثة في النصف الأول من العام القادم، كما سيزور فلسطين وفد مكون من خبراء كوريين في مجال إدارة الكوارث في النصف الثاني من العام القادم.

وهم يستمعون إلى عدة محاضرات مثل نظام إدارة الكوارث في كوريا، ونظام إدارة المعلومات عن الكوارث، ودليل الاستجابة للكوارث، وإدارة الزلازل، وإدارة السلامة في حالة تسرب مواد كيميائية خطرة، ونظام إدارة الأزمات الوطنية في كوريا. كما يقوم الوفد الفلسطيني بزيارات ميدانية للمؤسسات ذات الصلة، مثل قناة سلامة كوريا، ومركز الزلازل في معهد أبحاث العلوم الجيولوجية والموارد المعدنية، ومركز تعزيز قدرة القيادة في موقع الكوارث، وغرفة العمليات.

وفي إطار هذه الدورة التدريبية، يشارك الوفد الفلسطيني غدا في التدريب على الإخلاء في حالة حدوث زلازل لتجربة التدريب والتعليم حول الدفاع المدني في كوريا.