إلغاء بعض الشروط اللازمة لتعيين موظفين في الحرس الرئاسي

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أعلنت هيئة الأمن الرئاسي عن إلغاء بعض الشروط اللازمة لتعيين الموظفين الحكوميين في الدرجة السابعة الذين سيقومون بدور الحراس الرئاسيين. ومن هذه الشروط الطول وقوة النظر، فقد كان من الممكن أن يتقدم بطلبات العمل كحرس رئاسي فقط مَن يتجاوز طوله مائة وأربعة وسبعين سنتيمترا للذكور، ومائة وواحدا وستين سنتيمترا للإناث. أما عن قوة البصر، فقد كان يجب للمتقدمين أن تفوق قوة إبصارهم 0.8 في حالة عدم ارتداء نظارة سواء كانوا ذكورا أم إناثا.

وكشفت هيئة الأمن الرئاسي عن سبب إلغاء هذه المعايير في التوظيف لهذا العام، حيث قالت إنه في هذا العصر الذي تطلق فيه الطائرات دون طيار هجوما، يجب أن يتغير الحرس أيضا، بحيث يكونوا أولا أذكياء وأن يواجهوا التهديدات المستقبلية. وأكدت أن هذه الإجراءات ليست مجرد إلغاء بعض القيود الشكلية، وإنما هي في جوهرها تغيير لنموذج الحرس. كما قالت إنه من المهم التسلح بطريقة تفكير مبدعة لمواجهة التهديدات الجديدة لأنه من المستحيل مواجهة الإرهاب الذي يستخدم تقنيات الجيل الخامس من خلال عمليات الحرس باستخدام الجسم التي تعتبر من الجيل الثاني. وطلبت من مقدمي طلبات التحدي في هذه الوظائف بالوعي السليم بالمواطنة كموظفين في هيئة الأمن الرئاسي، وبالمعتقدات السليمة عن الوطن والتاريخ كموظفين حكوميين، وبالتضحية والولاء كحراس رئاسيين.