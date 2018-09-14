ابتسام كيم مي سو: عندما جئت إلى كوريا وقعت في الحب





الشابة المغربية "ابتسام حركات"، واسمها الكوري "كيم مي سو"، تدرس حاليا في جامعة سيول الوطنية، وهي من بين أبرز الناشطين على يوتيوب بعدد متابعين يزيد عن 300 ألف، وهي تركز في منشوراتها في يوتيوب على الثقافة الكورية، والمقابلات مع المشاهير الكوريين، والتجميل، وغيرها من الموضوعات التي تهم الشباب العرب.

وتوضح ابتسام أنها بدأت في نشر فيديوهات على يوتيوب لتوصيل تجربتها في تخفيض الوزن، وتعطي نصائح لمن يرغب في تخفيض وزنه، أهمها: ممارسة الرياضة وتقليل الخبز وعدم تناول السكريات والعصائر المحلاة.

وتقول "ابتسام كيم مي سو" إنها عاشت في فرنسا وبلجيكا، لكنها وقعت في حب كوريا عندما زارتها، ولذلك فإن كل خططها المستقبلية تتضمن الحياة في كوريا، حيث ترغب في أن تعمل كمذيعة لإجراء لقاءات مع النجوم الكوريين، أو كمدرسة للغة العربية للأطفال.

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