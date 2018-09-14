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نظمت الجمعية الكورية العربية برنامج التبادل الشبابي الكوري السعودي لعام 2018 من يوم 26 من شهر أغسطس الماضي وحتى يوم1 من شهر سبتمبر الحالي.

من المعروف أن الجمعية الكورية العربية تم تأسيسيها في عام 2008 بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التبادلات والتعاون مع الدول العربية الاثتنين والعشرين وهي تنفذ مختلف مشروعات التعاون والدعم سنويا بغرض بناء مشاركة حقيقية بين كوريا والدول العربية في جميع المجالات بما فيها الاجتماعية والثقافية إلى جانب السياسية والاقتصادية.

خاصة، تعمل الجمعية على زيادة التفاهم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بواسطة دعوة وإرسال الفرق الفنية وتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية وبرامج التبادلات الشبابية. أما برنامج التبادل الشبابي الكوري العربي السنوي فهو عبارة عن مشروع تبادل باتجاهين يهدف إلى إتاحة فرصة لمعايشة الثقافتين الكورية والعربية.

وفي عام 2015 زار عدد من طلاب الجامعات الكورية مقر شركة آرامكو السعودية حيث تعلم تقنيات الصناعة النفطية السعودية المتقدمة. وفي برنامج هذا العام دعت الجمعية الكورية العربية بالتعاون مع شركة إس أويل الكورية وشركة آرامكو السعودية ومؤسسة آرامكو كوريا عددا من الشباب السعوديين إلى كوريا.

وهم 10 طلاب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و4 مبتعثين يدرسون حاليا في كوريا برعاية شركة آرامكو. ويذكر أن جميعهم سيعملون في آرامكو بعد تخرجهم من الجامعة.

وقد زار هؤلاء خلال إقامتهم في كوريا المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا وكلية بوسكو للهندسة وجامعة كوريو وغيرها من المراكز البحثية التابعة للجامعات الكورية. كما جربوا الوضع الحالي لتقدم العلوم والتكنولوجيا الكورية من خلال زيارات ميدانية إلى مقر شركة نيفر لبوابة الإنترنت والمعهد الكوري لدراسة الإلكترونيات والاتصالات وغيرها من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية.