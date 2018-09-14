وفد لبناني يجرب الثقافة الكورية وتقنية الدفاع الكورية

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صرحت وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية العاملة حاليا في لبنان بأن وفدا مكونا من تسعة عشر من المسؤولين في القوات اللبنانية والفريق اللبناني لدعم وحدة "دونغ ميونغ"، قد زار كوريا.

يذكر أن هذا الوفد زار كوريا من أجل تعزيز الصداقة بين البلدين وزيادة قدرة القوات اللبنانية والتعرف على تفوق السياسة العسكرية الكورية. كما جرب البيوت والأطعمة الكورية التقليدية في المتحف الوطني المركزي وقصر"كيونغ بوك" ومنطقة "سام تشونغ" من أجل زيادة فهم الثقافة الكورية التقليدية.

وتأكد أعضاء الوفد أيضا من تقدم كوريا من خلال زيارات إلى مقر المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية بروج لوتيه ورلد ومجمع كوإكس للمعارض. كما زاروا المنطقة منزوعة السلاح ومنطقة "بان مون جوم" ومجمع المقابر الوطنية ومتحف الحروب التذكاري من أجل معايشة مكانة وجهود القوات الكورية الرامية إلى حفظ الأمن القومي.

وقالت السيدة سوزان سعد في الوفد اللبناني إن زيارة الوفد أتاحت فرصة للتعرف على تقدم كوريا في المجالات الأمنية والعسكرية والصناعية والاجتماعية والثقافية والتعليمية مما ساعد أعضاء الوفد على توسيع التفاهم حول كوريا.

وأضافت أنها ستساهم بعد عودتها إلى بلادها في زيادة عدد محبي كوريا من اللبنانيين من خلال نقل ما عايشته خلال هذه الزيارة.