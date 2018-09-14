افتتاح أول فرع لشركة سول بينغ الكورية في الكويت

من المتوقع أن تفتح شركة "سول بينغ" للمرطبات الثلجية فرعا لها في الكويت من أجل اقتحام الأسواق العربية لتصبح الكويت ثامن دولة تعمل بها شركة سول بينغ.

وذكرت سول بينغ أنها أبرمت عقدا مع مجموعة "محلَّب الغانم" الكويتية لافتتاح أول فرع لها في وسط الكويت. وبدءا من الكويت تخطط الشركة الكورية لافتتاح عدد من الفروع تدرجيبا في كل من السعودية والإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن هذا العقد قد تحقق بتقدم الجانب الكويتي بطلب لإبرامه، ولهذا فهناك احتمال كبير أن تدخل سول بينغ أسواق الشرق الأوسط في المستقبل أيضا. ونعرف أن الكويت تعتبر من الدول القيادية في الترويج للعلامات التجارية في الشرق الأوسط.

نبيلة: نعتقد أن المرطبات الثلجية المتنوعة واللذيذة التي تقدمها سول بينغ مناسبة للظروف الجوية هناك. ونعرف أن ثقافة الموجة الكورية "هاليو" تحظى بشعبية كبيرة هناك أيضا مما سيساعد على ارتفاع شعبية منتجات سول بينغ بين الكويتيين.