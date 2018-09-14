سفير الكويت لدى كوريا يبحث تعزيز التعاون مع الهيئة الكورية لتشجيع

من المؤكد أن سفیر الكویت في كوريا "بدر العوضي" قضى هذا الأسبوع وقتا مشغولا حيث قضى يوم الاثنين الماضي مع رئیس مجلس إدارة الھیئة الكوریة لتشجیع الاستثمار (كوترا) كوان بیونغ أوه وبعض المؤسسات الاقتصادیة الكوریة المھمة، لبحث سبل تعزیز التعاون المشترك بین البلدین.

وتناول الطرفان مجمل علاقات التعاون الاقتصادي والمشروعات المھمة والحیویة التي تنفذھا الشركات الكوریة في الكویت وذلك في إطار مساھتمھا الإیجابیة في تنفیذ مشروعات خطط التنمیة الكويتية في مجالات متنوعة وحیویة.

وقد أشاد العوضي بنجاح الشركات الكوریة في تنفیذ مشروعات مھمة في المجال النفطي والبنى التحتیة، وفي إطار تنفیذ خطة التنمیة في الكویت التي فاقت تكلفتھا حتى ھذا العام ما یقارب 30 ملیار دولار أمریكي.

وناقش السفير الكويتي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الكورية سبل تعزیز علاقات التعاون الاقتصادي في ضوء الأولویات والخطط والمشروعات الجدیدة في البلدین.

وفي العام القادم سيحتفل البلدان بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسیة، ومن المتوقع أن نشهد إقامة فعالیات اقتصادیة وثقافية مھمة بهذه المناسبة السعيدة.

نعم. وأيضا يُذكر أن السفير الكويتي زار مقر البرلمان لتقديم التهنئة بمناسبة تولي النائب "مون هي سانغ" منصب رئيس البرلمان، حيث تبادلا الآرء حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.