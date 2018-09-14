انخفاض ملحوظ في استهلاك الأرز

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أظهرت نتيجة إحصائية أعدتها هيئة الإحصاءات الوطنية أن متوسط كميات استهلاك الأرز للشخص الواحد في العام الماضي بلغ حوالي اثنين وستين كيلوغراما، وهو الأقل في التاريخ.

وقالت الأستاذة "جونغ هيه كيونغ" في جامعة "هوسو"، والتي ألفت كتابا بعنوان "علم إنسانيات الأرز"، إن الكوريين يحصلون على مختلف المكونات الغذائية حتى ولو لم يأكلوا الكثير من الأرز، في ظل الوفرة الغذائية. وقالت أيضا إن اهتمام الكوريين بالصحة والغذاء زاد مع تغير العصور مما أدى إلى زيادة أولئك الذين يفضلون الأطعمة الصحية بدلا من الأرز.

وطبقا لنتيجة إحصائية أجريت مؤخرا على ألف رجل وامرأة، فقد اختار 48% من الكوريين أنواع النودل كأفضل المأكولات، بينما اختار 21% منهم الخبز، واختار 14% منهم المأكولات الطبيعية مثل البطاطا والبطاطس والفواكه.

يذكر أن التوازن بين العمل والحياة يمثل أحد الأسباب في انخفاض الاعتماد على الأرز في كوريا. وقال "سو جين أوك" البالغ من العمر واحدا وثلاثين عاما إن تناول وجبات تعتمد على الأرز يستغرق وقتا طويلا إلى حد ما ويتم بحضور الكثير من الزملاء عادة. وأضاف أنه يتناول غداءً بسيطا من قهوة وساندويتش أو السلطة ثم يقوم بأعماله أو يأخذ راحة بمفرده، وذلك بعد تطبيق نظام العمل لمدة اثنتين وخمسين ساعة بحد أقصى أسبوعيا.