شركة سام سونغ للإلكترونيات تنظم منتدى سام سونغ للذكاء الاصطناعي لعام ٢٠١٨

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أقامت شركة سام سونغ للإلكترونيات منتدى سام سونغ للذكاء الاصطناعي لعام ٢٠١٨ من أجل تقاسم توجهات البحوث الأخيرة والبحث عن اتجاهات الإبداع، بحضور عدد من كبار العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في المنتدى حوالي١٥٠٠ خبير في هذا المجال والأساتذة والطلاب، حيث يقدم الخبراء بحوثهم الأخيرة بينما يعلن طلاب الجامعات عن نتائج بحوثهم ويستمعون إلى نصائح الخبراء. وألقى "كيم كي نام" المدير التنفيذي في مجال حلول الأجهزة في سام سونغ كلمة افتتاحية أعرب فيها عن التطلع إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى إبداع تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل القضايا البشرية وإفادة العالم.

وقدم الأستاذ "يان ركون" من جامعة نيويورك الأمريكية بحثا رئيسيا بعنوان "التعلم ذاتي الإشراف" حيث أكد على ضرورة تصميم العالم الحقيقي المعقد من أجل تطوير الذكاء الصناعي المشابه للإنسان. كما قدم الأستاذ " يوسوا بنجيو 요수아 벤지오 " في جامعة مونتريال الكندية، والذي يعد أستاذا كبيرا في مجال التعلم العميق، نتائج بحوثه الأخيرة ذات الصلة.

وستقام مراسم خاصة لتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقة الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي بدأت منافساتها التحضيرية عبر الإنترنت في شهر يوليو الماضي.