الموظفون يفضلون العمل خلال إجازة العيد

ⓒ YONHAP News

بمناسبة حلول عيد الحصاد الكوري، تبين أن أكثر من نصف عدد الموظفين الكوريين يفضلون العمل في شركاتهم في إجازة العيد. فطبقا لنتيجة إحصائية جرت قبل حلول عيد تشوسوك على ٧٧٦ موظفا، أجاب 53% منهم بأنهم جربوا الرغبة في القيام بالعمل في الشركات خلال إجازات الأعياد. وحسب الجنسين، فقد أجاب 47% من الرجال و56% من السيدات بهذه الإجابة.

وحسب الزواج وعدم الزواج، أعرب 4% من المتزوجين عن هذه الرغبة بينما أعرب عنها 51% من غير المتزوجين. وحول أسباب ذلك، قال 33% منهم بسبب الضغوط النفسية الناتجة عن الأعمال المنزلية بما فيها إعداد أطعمة العيد. كما أجاب 29% منهم بسبب العبء الاقتصادي الناتج عن نفقات العيد، بينما أجاب سبعة وعشرون% منهم بعبء التجمعات العائلية في الأعياد. وأجاب 10% منهم بسبب الضغوط النفسية الناتجة عن الأعمال المتراكمة بعد إجازة العيد.

وقد اختلفت الأسباب حسب الجنسين، فبالنسبة للرجال، تم اختيار سبب العبء الاقتصادي الناتج عن إنفاق العيد، بينما اختار 32% منهم سبب عبء التجمعات العائلية في الأعياد. واختار 18% منهم عبء الضغوط الناتجة عن الأعمال المنزلية. أما بالنسبة للسيدات، فقد اختار 42% منهن سبب الضغوط الناتجة عن الأعمال المنزلية بينما اختار 28% منهن العبء الاقتصادي. كما اختار 23% منهن عبء التجمعات العائلية.

وتبين في الإحصائية أن ٤ من بين كل ١٠ موظفين كوريين جربوا الذهاب إلى الشركات للقيام بالأعمال في أثناء إجازات الأعياد. وحول أسباب ذلك أجاب 42% منهم بأنهم يشتغلون في مهن تعمل حتى في فترة الإجازات، بينما أجاب 26% منهم بوجود أعمال ينبغي عليهم إتمامها. وقال 15% منهم بسبب الرغبة في الحصول على مكافآت خاصة، بينما قال 10% منهم بتجنب التجمعات العائلية. وقال 4% منهم بسبب الصعوبات في إعداد أطعمة العيد ورعاية الأولاد بينما أجاب 2% منهم بسبب عدم وجود عمل للقيام به في الإجازات.