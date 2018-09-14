اتفاق على إعادة جميع العمال المطرودين من شركة سانغ يونغ للسيارات

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اتفقت إدارة شركة "سانغ يونغ" للسيارات مع نقابة العمال في الشركة على إعادة جميع العمال المطرودين من الشركة حتى نهاية النصف الأول من العام القادم.

وكانت شركة "سانغ يونغ" للسيارات قد قامت بطرد 165 عاملا على هامش عمليات إعادة هيكلة الشركة في عام 2009، وتم إعادة 45 منهم فقط.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الجمعة، سيتمكن 119 عاملا من العودة إلى أعمالهم مجددا، بحيث يعود 60% منهم حتى نهاية هذا العام، و40% حتى نهاية شهر يونيو من العام القادم.

ويرجع السبب في طرد أولئك العمال إلى المشكلة المالية التي كانت تعانى منها شركة "سانغ يونغ" في أواخر أعوام التسعينيات من القرن الماضي بعد أن كانت واحدة من بين أكبر عشر شركات في كوريا الجنوبية حتى نهاية أعوام الثمانينيات، حيث تم بيع الشركة إلى شركة "شانغهاي" الصينية في عام 2004، لكنها انسحبت في عام 2008 نتيجة لفشلها في تحسين الأوضاع المالية للشركة، محملة نقابة العمال التي رفضت إعادة هيكلة الشركة مسؤولية الفشل، وهو ما تسبب في طرد عدد كبير من عمالها.

ومن ثم اشترت مجموعة "ماهيندرا" الهندية شركة "سانغ يونغ" للسيارات في عام 2011، ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة تتمتع بانتعاش.

وتبين أن شركة "شنغهاي" الصينية لم تستثمر أي أموال في تحسين أوضاع شركة "سانغ يونغ"، بل ركزت فقط على سرقة التقنيات الرئيسية الخاصة بتصميم وإنتاج السيارات التي كانت تمتلكها "سانغ يونغ" آنذاك.

وهكذا، بعد الاتفاق الأخير، قررت نقابة عمال شركة "سانغ يونغ" التوقف عن المظاهرات والاعتصامات التي ظلت تنفذها على مدار 9 سنوات.

الجدير بالذكر أن إدارة شركة "سانغ يونغ" للسيارات قد اتفقت في أواخر عام 2015 مع نقابة عمالها على إعادة 164 من العمال المطرودين باستثناء، عامل متوفٍ، حتى نهاية شهر يونيو من العام الماضي، ولكن تم إعادة 45 منهم فقط حتى الآن.