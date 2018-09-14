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تم اليوم الجمعة افتتاح مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بشكل متأخر بعد أن كان من المقرر له أن يفتتح في غضون شهر أغسطس الماضي.

ويرجع السبب في هذا التأخير إلى الجدل المثار حول إمكانية أن ينتهك افتتاح المكتب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية خاصة بشأن تزويد المكتب بالوقود والطاقة الكهربائية. كما يرجع السبب أيضا إلى الحاجة إلى بعض الوقت لإجراء مشاورات مسبقة مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إنها ستراقب عن كثب ما إذا كان افتتاح مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين ينتهك العقوبات الدولية أم لا، معربة عن عدم ارتياحها من افتتاح المكتب.

وفي الواقع، كان ذلك الجدل عبئا كبيرا على كوريا الجنوبية، حيث حاولت الحكومة الكورية التركيز على الدور الذي سيقوم به المكتب في جهود نزع السلاح النووي وإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أن افتتاح المكتب لا ينتهك العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

لكن الولايات المتحدة ترى أن وتيرة التحسن في العلاقات بين الكوريتين أسرع مما كان متوقعا، وذلك دون إحراز تقدم ملموس في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وبهذا الخصوص، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أكد أن تحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق نزع السلاح النووي ليسا أمرين منفصلين، وأنه يجب تنفيذهما بشكل متزامن.

إلى جانب هذا، كان إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لكوريا الشمالية قد أثر تأثيرا سلبيا على افتتاح المكتب، نظرا لأن تلك الزيارة قد تم إلغاؤها بعد يوم واحد فقط من الإعلان عنها.

لكن الوضع تغير بعد تحديد موعد الجولة الثالثة من القمة بين الكوريتين خلال زيارة وفد كوري جنوبي لكوريا الشمالية، وتلقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عبر فيها عن عزمه مجددا نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وهو ما أدى في النهاية إلى تحقيق خطة افتتاح مكتب الاتصال قبل عقد القمة المرتقبة بين الكوريتين.