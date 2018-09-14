ظهور حالة جديدة من مرض الجهاز التنفسي (ميرس)

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تم في يوم السبت الماضي اكتشاف أول حالة جديدة لمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الذي يعرف اختصارا باسم "ميرس" وهي الحالة الأولى من نوعها خلال ثلاثة أعوام. أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض إن رجلا يبلغ من العمر 61 عاما قد تم تشخيصه كمريض "ميرس" إثر عودته من كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث قضى هناك نحو ثلاثة اسابيع في مهمة تجارية.





وتحوطا ضد استشراء هذا المرض المعدي تم إخضاع المريض للحجر الصحي ورفع حالة الاستعداد الخاصة بالمرض وفحص ومراقبة أي أشخاص كانت لهم اتصالات مباشرة مع المريض والذين يبلغ عددهم 428 شخصا، وكل من تظهر عليه أي اعراض محتملة من هؤلاء الأشخاص سيتم وضعه تحت الحجر الصحي حتى التأكد من حالته، غير أن كل حالات الفحص التي جرت جاءت بنتائج سلبية بحمد الله، بمن في ذلك 19 مواطنا كوريا يقيمون في الكويت.

رغم هدوء الموقف الذي يشير إلى أن الأمر مجرد حالة فردية إلا أن ظاهرة ارتداء كمامات الوجه استشرت في مناطق عديدة في الشارع الكوري مما أظهر مدى درجة اهتمام المواطنين بأحوالهم الصحية.