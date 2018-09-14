مظاهر متاعب اقتصادية جديدة

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حيث تشير إحصائيات بيانية معززة بالأرقام صدرت يوم الأربعاء الماضي إلى رسم صورة قاتمة للاقتصاد الكوري، فقد جاء فيها أن معدلات البطالة بلغت في الشهر الماضي أعلى معدل لها منذ وقوع الأزمة الآسيوية قبل عشرين عاما. وحسب البيانات فإن نسبة البطالة بين الشباب صغير السن في الفئة العمرية 15- 29 عاما ارتفعت ارتفاعا طفيفا لتبلغ 10% وهي النسبة الأعلى منذ عام 1999.

أما نسبة الوظائف الجديدة فقد زادت بمعدل 3% فقط مقارنة بأغسطس من العام الماضي بعدد يبلغ 26.9 مليون شخص وهذه الزيادة هي الأصغر منذ يناير من عام 2010. وللشهر الثاني على التوالي فقد استمر العدد الكامل للوظائف الجديدة تحت سقف العشرة آلاف وظيفة جديدة في الشهر. وقال مسئول في الهيئة الكورية الإحصائية ممن شاركوا في إعداد التقرير الإحصائي إن السبب الرئيسي وراء هذا التدني في الأرقام هو المتاعب التي تواجه قطاعي صناعة السيارات وبناء السفن والتي تأثرت بها كذلك كل القطاعات الأخرى المرتبطة بهاذين القطاعين الرئيسين وما صحب ذلك من عمليات تقليص عمالة بلغت في القطاع الصناعي 105 آلاف وظيفة للشهر الخامس على التوالي. شهد قطاع البيع بالتجزئة كذلك فقدان 12 ألف وظيفة خلال أغسطس مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.





وتعقيبا على ذلك التقرير قال المسئول الاقتصادي الأول في البلاد وزير المالية والاقتصاد كيم دونغ يون إن الحكومة ستبدأ في مشاورات وحوارات ومراجعات مع مسئولين حكوميين وحزبيين للعمل على تصحيح الأوضاع، وإن كل الخيارات ستكون متاحة ومفتوحة، ومن بينها ميزانية إضافية للحكومات الإقليمية تبلغ ما يقارب 43 ترليون وون كوري من أجل خلق وظائف وفرص عمل جديدة خلال ما تبقى من العام.





وصف المكتب الرئاسي الأرقام الأخيرة الخاصة بمعدلات التوظيف بأنها لم يكن ممكنا تفاديها، لكنه وعد بالاستماع لكل الآراء والمقترحات الرامية للمعالجة. قال ناطق رئاسي إن البلاد تمر بفترة صعبة تستدعي القيام بعمليات إصلاحية وتعاون وثيق بين الحكومة وكافة القطاعات الأهلية والاستماع لأي آراء شعبية. وفي تطور اقتصادي آخر أعلن مسئول حكومي عن إجراءات صارمة لاحتواء حالة الفوران التي تجتاح السوق العقارية في البلاد، والرامية للتحكم في الأسعار الآخذة في التصاعد من خلال ضوابط ضريبية على الممتلكات العقارية الثمينة القيمة والمتعددة.





قال الوزير إن الحكومة سترفع القيمة القصوى للضرائب العقارية الشاملة لكل من يملك ثلاثة عقارات سكنية أو أكثر، كما لن يصبح ممكنا لهؤلاء الحصول على أي قروض جديدة أو شراء منازل جديدة في مناطق محظورة محددة. قال الوزير إن الهدف من تلك الإجراءات هو منع ووقف عمليات المضاربة العقارية وحماية حقوق المواطنين الذين هم بحاجة حقيقية لتملَك عقارات بأسعار معقولة، والذين ستقوم الحكومة من أجلهم بتوفير 300 ألف مسكن في 30 ضاحية سكنية.