الكشف عن تفاصيل جدول أعمال قمة بيونغ يانغ بين الكوريتين

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من المقرر أن يتركز جدول أعمال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى كوريا الشمالية على إجراء مباحثات مع الجانب الشمالي دون زيارة أماكن معينة، والمشاركة في فعاليات أخرى.

ومن بين الموضوعات التي سيتم بحثها خلال جلستين من محادثات القمة بين الكوريتين: تحسين العلاقات الثنائية، وتشجيع المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي، وتخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين.

أما الوفد المرافق للرئيس "مون" في زيارته لبيونغ يانغ" فيتكون من 52 عضوا من مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والفنية، إلى جانب ممثلي بعض المنظمات المدنية.

ويعنى هذا أن قائديْ الكوريتين سيركزان فقط على المحادثات بينهما في الوقت الذي سيتم فيه توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات من خلال الوفد المرافق.

ويضم جدول أعمال اليوم الأول من زيارة الرئيس "مون" إلى بيونغ يانغ مراسم حفل للترحيب به، ومأدبة غداء، والجلسة الأولى من القمة، وعرضا فنيا، ومأدبة العشاء.

وفي اليوم الثاني، سيعقد قائدا الكوريتين الجلسة الثانية من القمة، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا في ختامها.

وفي اليوم الثالث والأخيرمن زيارة الرئيس "مون" للشمال سيغادر مطار بيونغ يانغ صباحا عائدا إلى البلاد بعد حضور حفل لتوديعه في المطار.

وقد عبر "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس "مون" ورئيس اللجنة التحضيرية لقمة بيونغ يانغ عن أمله في أن تتوصل الكوريتان من خلال القمة إلى اتفاق عسكري بشأن تخفيف حدة التوتر العسكري ومنع حدوث مواجهات عسكرية بينهما.

وقال "إيم" إنه ما زال من غير المعروف إذا كان سيتم خلال القمة التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه التنبؤ بإحراز نتائج ملموسة في قمة بيونغ يانغ في هذا الشأن.

وفي الواقع، لم يتم حتى الآن تناول القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي في محادثات القمة بين الكوريتين.