ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

اليوم نتعرف على شركة "سانغ يونغ" للسيارات التي تعتبر من بين أهم رموز صناعة السيارات في كوريا وخاصة السيارات متعددة الأغراض.





مدير إدارة التسويق في الشركة "لي صوك أو 이석우":

كنا نتوقع مبيعات شهرية في حدود ما بين 2500 و3000 من الموديل "ريكستون Rexton" غير أن المتوسط الشهري جاء في حدود 4000 سيارة. "ريكستون" هي الموديل الرابع في سلسلة سياراتنا الرياضية السريعة بعد "موسّوMusso " و"آكتيون Actyon " و"كوراندو Korando" وهي مثل كل بقية أخواتها تتميز ليس بالسرعة وحدها وإنما أيضا بالراحة التامة والقدرات العملية بجانب الجودة التامة والأمان والسلامة المؤكدة.





ظلت شركة سانغ يونغ تحقق نجاحات متواصلة داخل السوق المحلية الكورية رغم ما تعرضت له السوق من ركود في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم مبيعاتها عشرين ألف وحدة من سيارات "ريكستون" بعد ستة أشهر فقط من طرحها. كما حققت الموديلات الأخرى نتائج جيدة أيضا.





مدير إدارة التسويق في الشركة "لي صوك أو 이석우":

سيارتنا "موسو" باعت أكثر من ربع مليون وحدة خلال 13 عاما من طرحها في الأسواق في عام 1993. و"كوراندو" حققت نجاحات مشابهة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2005. وقد أكد هذان الموديلان قدرات الشركة على تصنيع سيارات رياضية سريعة متنوعة وفاخرة، وهو ما جعل من سانغ يونغ شركة ذات اسم عالمي رائج ومعروف.





تأسست شركة سانغ يونغ في عام 1962 تحت اسم "ها دونغ هوان للسيارات" بواسطة مهندس شاب قرر أن يقوم بصنع سيارة بنفسه. وبدأت الشركة تصدير حافلات إلى فيتنام في عام 1967، ثم بدأت في تصنيع سيارات "جيب" في عام 1974. وقامت الشركة بإنتاج الموديل "كوراندو"، وهو اختصار للتعبير الإنجليزي "Korea Can Do" أي "كوريا قادرة"، من أجل إثبات الثقة في النفس. ثم تحولت الشركة إلى اسم "سانغ يونغ" في عام 1988 لتصبح معروفة جيدا في مجال صناعة السيارات عالميا. ولكن بسبب الأزمة المالية في عام 1998، تعرضت الشركة لصعوبات كبيرة أدت إلى أن تؤول ملكيتها في النهاية إلى مجموعة "ماهيندرا" الهندية.





مدير إدارة التسويق في الشركة "لي صوك أو 이석우":

الإطار الحديدي الصلب لسياراتنا متعددة الأغراض ساعد على تحسين متطلبات الأمن والسلامة والأداء. يراهن المتخصصون في صناعة السيارات اليوم على أن السيارات الرياضية المستقبلية لن تستعمل أي أُطر، لكننا من جانبنا نراهن على أن أطرنا تجد تجاوبا وتفهما كاملا من زبائننا مما يستدعي المحافظة عليها. بالإضافة للقيمة التجارية لمنتجاتنا، فنحن نتفهم كذلك رغبات عملائنا وافتخارهم بتلك المنتجات.





رغم كل تلك المزايا الوظيفية التي تتمتع بها سيارات هذه الشركة من ناحية الجودة والتصميم والقيمة والسعر المناسب، إلا أنها لا تتردد في الاستماع لكل ملاحظات ومقترحات عملائها وتأخذها في الاعتبار بشكل جاد. ولهذا تتوالي تطويرات الشركة بشكل مستمر، مما أدى إلى أن يتجاوز حجم مبيعاتها الشهرية 4200 وحدة في عام 2015. وبعدها بدأت الشركة تركز مجددا على الأسواق العالمية.





ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

مدير إدارة التسويق في الشركة "لي صوك أو 이석우":

وجدت موديلات مختلفة من سياراتنا، بما فيها ريكستون، قبولا ملحوظا في أوربا ربما بسبب ما للسيارات الكورية من مزايا فريدة لا تتوفر للكثير من بقية السيارات العالمية المعروفة، من ناحية الجودة والسعر المناسب. وقد تجنبنا التعقيد وتخلصنا من أي مواصفات غير ضرورية، وهو ما ساعد على تخفيض التكلفة، وبالتالي انخفاض السعر بالنسبة للمستهلك، وهذا ما وافق تماما المزاج العملي للمستهلك الأوربي.





صارت منتجات هذه الشركة الكورية رائجة في مختلف أنحاء العالم خاصة في بريطانيا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وغيرها.





مدير إدارة التسويق في الشركة "لي صوك أو 이석우":

سانغ يونغ ظلت وستظل شركة متخصصة في إنتاج السيارات الرياضية السريعة والسيارت متعددة الأغراض، وهي صاحبة رسالة تحرص على تطويرها ونشرها في مختلف الأسواق العالمية بكل درجات اختلافها. فنحن لا نحرص على العائدات المادية وحدها، ولكن ما يهمنا في المقام الأول هو إرضاء كل عملائنا ومستهلكينا وتحقيق كل ما يرغبون فيه. السيارة ريكستون الرياضية خلقت نموذجا جددا في السوق المحلية من حيث الإقبال وحجم المبيعات لكننا نخطط للانتشار إلى ما وراء السوق المحلية بما يجعل كوريا رائدة وقائدة في مجال إنتاج السيارات الرياضية على مستوى العالم.





وكشركة رائدة في السوق الكورية، وبما لديها من خبرات وقدرات ومهارات تقنية عالية، فهي قادرة كذلك على أن تصبح قائدة في السوق العالمية خلال المستقبل.