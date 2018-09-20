تفاقم مشكلة البطالة في كوريا

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حسب بيانات إحصائية صادرة عن الحكومة الكورية، بلغ عدد العاطلين عن العمل خلال الشهر الماضي رقما قياسيا غير مسبوق منذ اندلاع الأزمة المالية الآسيوية.





البروفسور "تشيه بيه كُن 최배근" الأستاذ في جامعة "كونكوك":

لم يشهد شهر أغسطس الماضي سوى زيادة بحوالي ثلاثة آلاف وظيفة، وهو عدد يقل كثيرا عند مقارنته بما حدث في نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ المعدل الشهري للوظائف الجديدة 300 ألف. بدأ هذا المعدل في التناقص منذ شهر فبراير من العام الجاري إلى مائة ألف وظيفة، ثم 5 آلاف فقط في يوليو، ثم 3 آلاف في أغسطس. أي معدل نمو وظيفي يقل عن 10 آلاف يعتبر تطورا صادما خاصة وأن المعدل ظل في مستوى 300 ألف خلال السنوات القليلة الماضية.





بلغ العدد الكلي للعاطلين عن العمل في الشهر الماضي مليونا و130 ألفا، بزيادة قدرها 130 ألفا عن العام الماضي. وقد تخطى هذا العدد مستوى مليون على مدى ثمانية أشهر وهي الفترة الأطول من نوعها خلال 18 عاما. هكذا توضح الأرقام أن هناك تدهورا حادا في معدلات العمالة. والأسوأ من ذلك هو أن الفئة العمرية الأكثر تأثرا هي فئة الناس في الأربعينيات من العمر.





البروفسور "تشيه بيه كُن:

الناس في الأربعينيات هم شريحة مجتمعية مهمة تمثل القوة العاملة الرئيسية في البلاد. ليست هناك سياسة مفصلة ومحددة تستهدف تلك الفئة العمرية المهمة بالذات وهي الفئة الأهم التي تجمع بين القوة والطاقة من جهة، والخبرة والتجربة من الجهة الأخرى. وقد بلغ عدد من فقدوا وظائفهم خلال شهر أغسطس الماضي 157 ألف شخص من أفراد تلك الفئة العمرية. كما بدأ الناس في منتصف أو نهاية الثلاثينيات من العمر في التأثر بالمشكلة أيضا، إذ بلغ عدد من فقدوا وظائفهم من تلك الفئة في شهر أغسطس حوالي 80 ألف شخص، وهو ما يمثل ضربة قاصمة للقوة الاقتصادية النشطة والمنتجة في كوريا، كما أنه أمر محبط اجتماعيا أيضا.





وتقول التقارير إن عدد العاملين في الثلاثينيات من العمر ظل يتناقص بوتيرة مستمرة ومتسارعة على مدى 11 شهرا، ووصل معدل البطالة وسط الشباب 10%. وفي المقابل، بلغ عدد الذين حصلوا على وظائف جديدة ممن تعدوا سن الستين 270 ألفا، وذلك نتيجة لقيام الحكومة بزيادة عدد فرص العمل المخصصة لكبار السن ولجوء العديد منهم للبحث عن وظائف جديدة أو بدء أعمال تجارية متنوعة خاصة بهم.





البروفسور "تشيه بيه كُن:

الاقتصاد الكوري يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي الذي هو جوهره وركيزته. وبسبب ما يواجهه القطاع الصناعي في كوريا من مشكلات وركود نسبي، فقد انعكست تلك المشكلات أيضا على كل الشركات والقطاعات الأخرى التي لها صلات مع القطاع الصناعي. حتى الشركات الصغرى والأعمال التجارية الفردية تتأثر بما يتأثر به القطاع الصناعي، والأمر يمتد بالطبع للقطاع العقاري، وهو ما يعني تشريد الكثيرين ممن يعملون في مشروعات البناء والإنشاءات المتنوعة. هذه كلها مشكلات متداخلة ومتشابكة ويتأثر بها الجميع.





يؤكد الخبراء أن القطاع الصناعي في كوريا يعاني حاليا من أزمة. فقطاع صناعة السيارات مثلا يمر بأزمة في التوظيف بعد إعادة الهيكلة التي أعقبت إغلاق مصنع "جنرال موتورز كوريا" في "كون سان"، بينما استمرت الاضطرابات في قطاع صناعة السفن على مدار 40 شهرا.





البروفسور "تشيه بيه كُن:

في حالة فشل القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة فلن يمكن للحكومة فعل شيء سوى بذل جهود لتخفيف الوضع. ولكن لا يجب على الحكومة تبديد الميزانيات المخصصة لكل قطاع. فمثلا، إذا افترضا أن هناك سدا مائيا قد انهار واجتاحت المياه القرى المجاورة، فإن المهمة الأولى ستكون هي إنقاذ السكان من الغرق. وهذا مماثل لما يحدث الآن، حيث يجب على الحكومة أن تعطي أولوية لاستعمال الأموال الطارئة لوضع خطط إنقاذ لخلق فرص عمل جديدة وتأمين شبكات السلامة الاجتماعية. كما أنه من الضروري تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل خلق بيئة اقتصادية سليمة لتوفير حلول جوهرية لهذه المشكلة.





وتقول البيانات الرسمية إن حكومة الرئيس "مون جيه إين" قد أنفقت منذ توليها السلطة في مايو من العام الماضي حوالي 36 مليار دولار من أجل خلق المزيد من فرص العمل، كما تنوي تخصيص جزء كبير من ميزانية العام الجديد لنفس الغرض، حيث تستهدف توفير 900 ألف وظيفة جديدة في العام القادم.





البروفسور "تشيه بيه كُن:

الهدف النهائي هو تحسين الهيكل الصناعي. هناك بالطبع إجراءات وخطوات أخرى مساعدة قصيرة الأجل. من المهم ابتداع صناعات جديدة، أي تشكيل بيئة صناعية صالحة وقادرة على خلق وظائف وفرص عمل جديدة. ربما يستغرق الأمر بعض الوقت وربما يكون مؤلما نوعا ما. ولهذا لابد من إنجاز هذه الجهود والخطط بشكل نهائي وقوي وليس كمجرد إصلاح جزئي ووقتي. ولا بد من تضافر الجهود بين الحكومة والمعارضة والقطاع العام والقطاع الخاص لأن هذه المشكلة مشكلة قومية ومجتمعية شاملة.





القطاع الصناعي الذي ظل يقود الاقتصاد الكوري، يعاني حاليا من مشاكل متفاقمة، ومن ثم يتوجب على كل الجهات المعنية أن تتعاون من أجل إيجاد محركات نمو جديدة تعيد النشاط والحركة لهذا القطاع المهم.