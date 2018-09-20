تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

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تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين عن فرض رسوم جمركية جديدة تبلغ نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وبذلك سيتعرض حوالي 50% من إجمالي حجم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين لنسبة عالية من الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية إضافية من قبل بنسبة 25% على منتجات صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.

وجاء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية المستوردة في الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة الصين إلى إجراء مفاوضات تجارية بدءا من يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

ولذلك أصبح من الصعب التنبؤ بما إذا كانت هذه المفاوضات ستعقد كما هو مخطط له أم لا، نظرا لأن الصين تعهدت بالرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة.

ومن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد العالمي سلبيا بتصاعد النزاعات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العظمييْن.

وكان من المتوقع أن يتم حل النزاعات التجارية بينهما حتى بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، لأن هذا المبلغ يعتبر بسيطا إلى حد ما وكانت التأثيرات محدودة، ولكن الآن أصبحت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين متصاعدة بعد فرض المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية المستوردة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي يوم السابع من سبتمبر أن حكومته مستعدة لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار، وهو ما يعنى أن الولايات المتحدة ستفرض نسبة عالية من الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصينية.

والشيء المثير للاهتمام هو أنه كلما زاد حجم المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية العالية بـ100 مليار دولار، كلما انخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 0.5%، وانخفض أيضا معدل النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.1%.

والأسوأ من ذلك أن الاقتصاد الكوري يعتمد بقوة على الصادرات للولايات المتحدة والصين.