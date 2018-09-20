الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين يستهل زيارته لبيونغ يانغ

ⓒKBS News

بدأت الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين بعد أن وصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى مطار بيونغ يانغ الدولي في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين.

ولقمة بيونغ يانغ معنى خاص، نظرا لأنه سيتم فيها تناول القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، وغيرها من القضايا ذات الأهمية الكبيرة، حيث لم يتم حتى الآن تناول قضية نزع السلاح النووي في محادثات القمة السابقة بين الكوريتين.

وفي هذا الخصوص، أوضح الرئيس "مون" أن القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ستتركز على استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويمكن وصف القضيتين العالقتين بين واشنطن وبيونغ يانغ، وهما نزع السلاح النووي والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، بوجهين لعملة واحدة، حيث تدعو الولايات المتحدة إلى نزع السلاح النووي أولا قبل الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، فيما تؤكد كوريا الشمالية على ضرورة الإعلان عن إنهاء الحرب أولا، وهو ما أدى إلى مرور المفاوضات النووية بينهما بحالة من الجمود.

ولذلك، ستكون هاتان القضيتان أهم الموضوعات التي سيتم بحثها في القمة الثالثة بين الكوريتين بشأن تضييق الفجوة بين وجهتي نظر كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجاههما.

ويرجع السبب في عدم تمكن الجانبين من تضييق هذه الفجوة إلى عدم وجود ثقة متبادلة بينهما، حيث ترى الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية مستمرة في ممارسة أنشطتها النووية حتى بعد محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.

أما كوريا الشمالية فيبدو أنها تتمسك بموقفها الداعي إلى الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية خوفا على أمن نظامها الحاكم.

وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، من المحتمل أن يتعهد الزعيم "كيم جونغ أون" بتعليق تشغيل المفاعل النووي في "يونغ بيون" أو تفكيكه خلال لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، وسيكون هذا إجراءً ذا معنى خاص بالنسبة للولايات المتحدة التي تشك في مواصلة بيونغ يانغ أنشطتها النووية.

أما بالنسبة للإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، فقد قال "كيم" إن ذلك ليس له أي علاقة مع انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية ولن يؤثر سلبا على علاقة التحالف القائمة بين سيول وواشنطن. وبالإضافة إلى ذلك، عبر "كيم" عن عزمه إتمام عملية نزع السلاح النووي قبل انتهاء فترة رئاسة "ترامب" الأولى.

وإذا جدد الزعيم "كيم" تصريحاته هذه خلال لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في بيونغ يانغ، فسيكون ذلك تقدما كبيرا في حل قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.