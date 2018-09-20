تم تنظيم عرض موسيقي لأغاني تنظيم برنامج ميوزيك بنك للكي بي إس في برلين

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الكيبوب في العاصمة الألمانية برلين ضمن الجولة العالمية لبرنامج "ميوزيك بنك" الذي تنتجه هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس".

وتجمع في هذا العرض الذي أقيم يوم السبت الماضي في قاعة "ماكس شوميلينغ" عدد كبير من معجبي الكيبوب حيث تمتعوا بالحفلات التي تقدمها الفرق الكورية، بما في ذلك فرق "إكسو" و"واناوون" و"ستريكيز".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيه حفلات لأغاني الكيبوب في أوربا منذ الحفلات التي أقيمت في فرنسا خلال عام 2012.

كما تعد جولة "برلين" العالمية الثالثة عشرة من نوعها التي تقوم كي بي إس بتنظيمها منذ الجولة الأولى التي أقيمت في طوكيو في عام 2011.