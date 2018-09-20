عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية توايس يتجاوز 300 مليون





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "لايكلي" لفرقة "توايس" 300 مليون مرة على يوتيوب. وقد تم الكشف عن هذه الأغنية يوم الثلاثين من أكتوبر من العام الماضي وتجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لها 300 مليون مرة يوم السادس عشر من سبتمبر الجاري.

من جهة ثانية، تصدر الألبوم الياباني الأول لفرقة "توايس" قائمة أوريكون الموسيقية اليابانية لأربعة أيام متتالية من الكشف عنه يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتخطط الفرقة لتنظيم جولة غنائية في اليابان في أواخر سبتمبر.