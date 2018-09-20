آيكون تعود في أكتوبر





من المقرر أن تكشف فرقة "آيكون" الشبابية عن ألبومها الجديد الثالث بعنوان "أولاد جدد: النهاية" يوم الأول من شهر أكتوبر القادم بعد أن كانت قد أصدرت ألبومها الأول بعنوان "عودة" في شهر يناير، والثاني بعنوان "أولاد جدد: يواصلون"، في شهر أغسطس الماضي.

ويذكر أن فرقة "آيكون" بدأت نشاطها الغنائي في عام 2015، وحظيت بإقبال كبير من المعجبين بأغنية "سيناريو الحب" ضمن ألبومها الثاني.



