ترشيح فرقة بي تي إس للفوز بجوائز الموسيقى الأمريكية

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أصبحت فرقة "بي تي إس" أول فنان كوري يتم ترشيحه للفوز بجائزة الفنان الاجتماعي المفضل في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، حيث تتنافس الفرقة مع أربعة فنانين آخرين، هم: "كاردي بي"، و"أريانا غرانديه"، و"ديمي لافوتو"، و"شيان مينديس".

وكانت فرقة "بي تي إس" قد قدمت عرضا في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في العام الماضي، وفازت بجائزة الفنان الاجتماعي التي تقدمها شركة "بيلبورد" مرتيْن، في عاميْ 2017 و2018.