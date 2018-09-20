



افتتحت الدورة العاشرة من مهرجان " DMZ" الدولي للأفلام الوثائقية في البلاد في مجمع باجو المفتوح للتسوق بتنظيم اللجنة المنظمة للمهرجان ورعاية بلدية مقاطعة كيونغ كي. ويتميز مهرجان DMZ الدولي للأفلام الوثائقية بأنه يدعو كل المبدعين حول العالم لمساعدة المتضررين خاصة اللاجئين الذين يعانون من التشرد والنزوح بسبب النزاعات والحروب.

ويركز المهرجان في دورته العاشرة هذا العام على فكرة التوحيد بين الكوريتين خاصة بعد نجاح القمة بينهما والقمة الكورية الشمالية الأمريكية. وقد دعا المهرجان مخرجين كوريين شماليين للمشاركة ولكن لم تصل استجابة من الجانب الكوري الشمالي. وعبر المخرج العام للمهرجان "لي كوانع كي" عن أمنيته في مشاركة أفلام وثائقية كورية شمالية في المستقبل القريب.

وقد حضر حفل افتتاح المهرجان عدد من الشخصيات المهمة، بمن فيهم السيد "لي جيه ميونغ"، حاكم مقاطعة كيونغ كي، إلى جانب مخرجين وممثلين مشاهير كوريين وأجانب، حيث يشارك في المهرجان 142 فيلماً وثائقياً من 39 دولة في العالم.

وقد عُرض في الحفل الافتتاحي فيلم بعنوان "أهلا، مي نو!" حول قصة حياة السيد "مي نو" النيبالي الذي عاش 18 عاماً في كوريا، وهو أحد العمال الوافدين إلى كوريا وكان قائد جماعة للعمال الوافدين في كوريا لحماية حقوق العمال الأجانب وكان أيضاً مدير موقع MWTV للإذاعة والنشرات للمهاجرين واللاجئين في كوريا الجنوبية. وكذلك عرض فيلم خاص بالقضية السورية بعنوان "شَعر أحمد"، يتناول قصة طفل هاجر إلى هولندا بسبب الحرب السورية. وقد أثار الفيلم إعجاباً واهتماماً خاصاً من قبل المتفرجين.

والجدير بالذكر أن المنطقة التي يقام المهرجان فيها كانت منطقة لمعسكر أمريكي، ولكن الآن تم تحويلها إلى ساحة لعرض الأفلام الوثائقية الخاصة بالناس المهمشين حول حقوق الإنسان والعمال الهاجرين واللاجئين في كل أنحاء العالم.

كما يقام معرض صور DMZ وصور إعلامية حول مناطق النزاعات وصور وثائقية خاصة بالمناطق الحربية. وكذلك يقام غداً، مخيم DMZ الثقافي لإنهاء الحرب، حيث يتناقش 100 من الشباب حول قضية إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.