حظر القهوة والمشروبات التي تحتوي على مادة المافيين في كل المدارس على مستوى البلاد

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أعلنت الحكومة الكورية حظر القهوة والمشروبات المحتوية على الكافيين في جميع المدارس على مستوى البلاد بهدف تعزيز أسلوب حياة صحي للطلاب. وأعلنت هيئة سلامة الغذاء والدواء الكورية عن تنفيذ القانون المعدل لإدارة سلامة الأغذية للأطفال من أجل حماية صحة الأطفال والمراهقين من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون كان قد حظر بيع مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية المحتوية على كمية كبيرة من الكافيين وعلب عصير الفواكه ومنتجات الحليب المحتوية على الكافيين في جميع المدارس، لكن القهوة لم تكن ضمن تلك القائمة حيث كانت تباع من خلال المحلات أو من خلال ماكينات بيع القهوة داخل المدارس.

ووفقاً لإحصائية في العام الماضي، فقد احتسى الكوريون 26 مليار كوب من القهوة، أي ما يعادل 512 كوباً من القهوة لكل فرد خلال عام واحد فقط.