تعيين سائقين جدد لسيارات الأجرة من الصم

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بدأت مدينة سيول في تعيين سائقين من الصم لقيادة سيارات الأجرة رسمياً منذ مطلع شهر أغسطس، حيث بدأ سائقو سيارات الأجرة الصم في نقل الركاب في جميع أنحاء العاصمة بمساعدة برمجيات تساعد على العمل والقيادة في الشوارع.

ومن ناحية أخرى، أعلنت مدينة "جونجو" أيضا عن تنفيذ نظام الحافلات المكوكية الخاصة للركاب الضعفاء مثل المعاقين والنساء الحوامل وكبار السن، من خلال خدمة حجز الحافلة على جهاز سمارتفون بدءاً من شهر أكتوبر.

وقالت إدارة مدينة جونجو إنها ستنفذ هذه الخدمة بصورة تجربية لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر، بحيث إذا أراد أحد أولئك الناس ركوب الحافلة، فيمكنه حجز الحافلة التي يريدوها من خلال طبيق على الهاتف الذكي وإرسال معلومات الحجز إلى الحافلة لكي تنتظره في المحطة.

والجدير بالذكر أن هذه التقنية تقدم خدمات مميزة للمعاقين، حيث ترسل المعلومات للمكفوفين صوتيا، ولضعيفي السمع بصريا. ومن المتوقع أن تزيد بلدية جونجو من عدد الحافلات الخاصة بالمعاقين وكبار السن خلال هذا العام لتوسيع نطاق الانتقالات للمحتاجين.