الرئيس الكوري يقوم بأول زيارة لبيونغ يانغ منذ ١١ عامًا

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يقوم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بزيارة لبيونغ يانغ لأول مرة منذ ١١عاما بعد زيارة الرئيس الأسبق "نو مو هيون" لبيونغ يانغ في عام 2007. وقد استقبله الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"عند وصوله.

تنعقد اليوم الدورة الثالثة من مؤتمر القمة بين الكوريتين في عاصمة كوريا الشمالية "بيونغ يانغ".

ويقوم وفد يرأسه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بزيارة لـ"بيونغ يانغ"، ومن المخطط أن تستمر هذه الزيارة لمدة ثلاثة أيام.

وفي ظل ازدياد اهتمام كل العالم بمؤتمر القمة الثالث بين الكوريتين في بيونغ يانغ، من المتوقع أن يتم بث المزيد من المشاهد على الهواء مباشرة.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين إنه لم يسبق أن يتم بث أي حدث أقيم في بيونغ يانغ على هامش القمة بين الكوريتين. كما أعرب عن أمله في أن يتم بث المزيد من مشاهد الأحداث بدءا من وصول الرئيس الكوري الجنوبي إلى مطار "سون آن" الدولي في بيونغ يانغ.