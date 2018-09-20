الكشف عن قائمة المرافقين الخاصين للرئيس الكوري في زيارته لبيونغ يانع

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تم الكشف عن قائمة المرافقين الخاصين في زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى "بيونغ يانغ"، والتي تتكون من ٥٢ من الشخصيات البارزة في مختلف الأوساط، إلى جانب ١٤ مرافقا رسميا.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين عن أسماء الفنانين الذين يرافقون الرئيس كشخصيات بارزة في مجالي الفن والثقافة. من بينهم: مؤلف الأغاني "كيم هيونغ سوك"، والمطربة "إيه إيل لي"، ومطرب الراب "جي كو"، والمطربة "آلي"، والساحر "تشيه هيون أو".

وقال مؤلف الأغاني "كيم" في تغريدة له على تويتر إنه سيعزف أغنية "أمنياتنا وحدة الوطن" وأغنية "آريرانغ" بتوزيع جديد على البيانو، في مأدبة العشاء على هامش القمة بين الكوريتين. كما أعرب عن عزمه بذل الجهود لتقريب شعبي الكوريتين من خلال الموسيقى.

وبعد الكشف عن أن المطربة "إي إيل لي" انضمت للوفد الكوري الزائر لبيونغ يانغ هذه المرة، بدأت تنتشر قصة بين مستخدمي الإنترنت تشير إلى أنها مستعدة لزيارة "بيونغ يانغ".