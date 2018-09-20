



تم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان السينمائي الدولي لمترو الأنفاق في نهاية شهر أغسطس.

ويعتبر هذا المهرجان أول مهرجان سينمائي يقام في المترو في آسيا، ويتم تنظيمه بواسطة مؤسسة مترو سيول، حيث يتم عرض أفلام قصيرة في المترو التابع لمؤسسة مترو سيول، والمترو التابع لشركة TMB للمترو في برشلونة في إسبانيا في آن واحد. وكل الأفلام المشاركة في المهرجان أفلام قصيرة جدا لا تتجاوز مدتها ٩٠ ثانية. وموضوع الأفلام متعلق بالمترو في الأغلب.

وهذا العام يشارك ١٧٦٠ فيلما من ٤١ دولة حول العالم، بزيادة قدرها ١٣ فيلما مقارنة مع العام الماضي. وقد سجل المهرجان رقما قياسيا من حيث عدد الأفلام المشاركة منذ تأسيسه، مما يعزز مكانته كمهرجان سينمائي دولي في مترو الأنفاق. وتم اختيار ٢٦ فيلما من ١١ دولة منها من خلال التحكيم من ٦ خبراء في الأفلام. وتم عرض الأفلام المختارة في دور سينما حقيقية بدلا من المترو في حفل اختتام المهرجان، وتم عرضها في فرع منطقة "يونغ دونغ بو" لدور السينما "سي جي في".