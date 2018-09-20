قمة مون وكيم في بيونغ يانغ

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القمة الثالثة بينهما، والتي أصبحت نقطة تحول مهمة نحو تسوية السلام الدائم في المنطقة. تعد هذه القمة، التي جاءت بعد قمتي أبريل ومايو، أول رحلة يقوم بها رئيس كوريا الجنوبية إلى الشمال منذ توليه مهام منصبه. الدكتورة "تشيه سون مي" من معهد التوحيد في جامعة "آجو" تتحدث إلينا اليوم عن أهمية القمة ونتائجها.





الدكتورة "تشيه سون مي 최순미" من معهد التوحيد بجامعة آجو:

هذه القمة الأخيرة هي الاجتماع الثالث بين قائديْ الكوريتين. في هذا العام، عقدت الكوريتان أول قمة بينهما، ثم عُقدت القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ثم القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وهذا يبين أن الحوار بين الكوريتين وكذلك الجوار بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قد أدى إلى تحقيق الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة،. ومقارنةً مع الماضي، فإن تسلسل المحادثات هذه المرة غير عادي إلى حد كبير.





يهتم المجتمع الدولي الآن بما إذا كانت زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى بيونغ يانغ ستساعد على تسهيل التقدم في الحوار المتعثر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والذي بدأ يتحرك بسرعة بعد القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن في يونيو. والتوقعات مرتفعة للغاية بشأن قمة بيونغ يانغ منذ البداية.





الدكتورة "تشيه سون مي 최순미":

لقد جاء كيم جونغ أون بنفسه إلى المطار، ترافقه زوجته ري سول جو، وكان من المثير للإعجاب أن نرى التحية الحارة والمعانقة بين كيم ومون، واللقاء والحوار بين السيدتين الأوليين لكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. كما اشترك القائدان في موكب واحد في شوارع بيونغ يانغ، حيث التقى الرئيس الكوري الجنوبي بالمواطنين هناك عن قرب وصافحهم. كما أجرى مون وكيم محادثات القمة في اليوم الأول، وهو أيضًا مشهد مختلف عن القمتين السابقتين بين الكوريتين، في عامي 2000 و2007، ويعكس تصميمهما القوي على مناقشة القضايا العالقة على نطاق واسع، والتوصل إلى اتفاقٍ بسرعة.





منذ البداية، سارت قمة بيونغ يانغ بطريقة غير تقليدية. فهذه هي المرة الأولى التي تُعقَد فيها قمة في بيونغ يانغ بين مون وكيم، والتي عامل فيها الزعيم الكوري الشمالي رئيس كوريا الجنوبية بأعلى مستوى من المجاملة، فقد عقد القائدان اجتماعات مكثفة في اليوم الأول، ثم أعلنا عن نتائج القمة بعد اجتماعات ثانية في اليوم التالي.





الدكتورة "تشيه سون مي 최순미":

الجزء الأكثر إثارة للانتباه بالطبع هو مسألة إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. لقد فشلت القمة في تلبية التوقعات السابقة بأن كوريا الشمالية ستكشف عن قائمة بالمنشآت النووية لديها، أو أن يشير كيم جونغ أون مباشرة إلى "نزع السلاح النووي". لكن البيان المشترك أشار إلى بعض الخطوات لنزع الأسلحة النووية، بما في ذلك الإغلاق الدائم لموقع التجارب الصاروخية في دونغ تشانغ ري، وكذلك التفكيك الدائم لمرفق يونغ بيون النووي. وكما نعلم، لن يمكن تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل بين عشية وضحاها. وعلاوة على ذلك، فإن هذه القضية لا تقتصر على الكوريتين وحدهما، بل تضم الولايات المتحدة أيضًا. وإذا نجحت القمة الأخيرة في تمهيد الطريق لكوريا الشمالية والولايات المتحدة، فسوف أصفها بأنها أحرزت تقدما ملموسا.





كانت كوريا الشمالية قد بدأت في تفكيك موقع اختباراتها الصاروخية في دونغ تشانغ ري في شهر يوليو الماضي، ولكن خلافًا لتدمير موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري" في مايو، عندما دعت صحفيين أجانب إلى الحدث، فإن تفكيك موقع الاختبارات الصاروخية يفتقر إلى التحقق. ولهذا السبب شكَّكت الولايات المتحدة في مصداقية بيونغ يانغ. وبالتالي، فإن الإغلاق الدائم لموقع التجارب الصاروخية يعني أن كوريا الشمالية ستقبل طلب واشنطن بالتحقق بطريقة ما. وبالإضافة إلى التدابير المحددة لنزع السلاح النووي، اتفق مون وكيم على العديد من القضايا الأخرى أيضًا.





الدكتورة "تشيه سون مي 최순미":

أظهر إعلان بيونغ يانغ أيضًا التزام الكوريتين بوضع حد للعداء العسكري المستمر بينهما منذ عقود طويلة، والحفاظ على السلام. كما اتفق الطرفان على تنظيم احتفالات كبيرة بربط خطوط السكك الحديدية والطرق العابرة للحدود خلال هذا العام. وأظهر الإعلان أيضًا تصميم الكوريتين على تطبيع العمل في مجمع كيسونغ الصناعي، والجولات السياحية إلى جبل كوم كانغ. وتضمن الإعلان جهودًا إنسانية من أجل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية، وهو ما تطالب به حكومة مون باستمرار، حيث اتفق الجانبان على فتح مركز دائم للم شمل الأسر المشتتة في جبل كوم كانغ، وعقد لقاءات بالفيديو. كذلك، قررت الكوريتان إجراء تبادلات في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والفن والرياضة. وفي هذا السياق، أتوقع أن يتم استئناف المشروع المشترك السابق لتأليف قاموس كوري موحد. والجدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي وعد بزيارة سيول في وقت قريب. وأوضح الرئيس مون من جانبه أن تلك الزيارة ستتم خلال هذا العام، ما لم يحدث شيء ما. ولذلك يمكننا أن نتوقع عقد قمة أخرى بين الكوريتين هذا العام.





أضفى إعلان بيونغ يانغ تحسينات على إعلان بان مون جوم الصادر في أبريل، حيث احتوى على طرق محددة لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية. وبدءا من نزع فتيل التوتر العسكري، ستسعى الكوريتان إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. كما قدم البيان إجراءات مفصلة لزيادة التبادلات إلى مستوى أعلى بهدف إزالة مخاطر الحرب عن المنطقة. ولذلك يرى الخبراء أن الكوريتين تخلصتا من مواجهات الحرب الباردة، واتخذتا خطوة أكبر نحو تحقيق السلام الدائم.