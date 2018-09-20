المعسكران الحاكم والمعارض يتناولان قانون بنوك الإنترنت

ⓒYONHAP News

يعقد البرلمان جلسته الرئيسية اليوم من أجل البت في القانون الخاص بالبنوك المتخصصة على الإنترنت. يذكر أن بنوك الإنترنت يمكنها تقديم خدمات مصرفية للعملاء بتكلفة أقل وفاعلية أكثر، رغم عدم وجدود فروع لها، وذلك من خلال تطبيق تقنية المعلومات على المعاملات المالية.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي تم اختيار "كاكاو" و"كي تي" كأول أصحاب أعمال متعلقة ببنوك الإنترنت، حيث يعمل الآن مصرف كاكاو ومصرف "كي".

ومن أهم موضوعات ذات الصلة أيضا زيادة الحد الأقصى لأسهم المصارف المملوكة من قبل الشركات الخاصة من 4 % إلى 34 % أي حتى ثلث جميع الأسهم.

فحسب القانون القائم يمكن للشركات امتلاك 10% فقط من أسهم المصارف على الأكثر. ويهدف ذلك إلى منع مشاركة الشركات الكبيرة في أسهم مصارف الإنترنت، بينما سينص المرسوم التنفيذي للقانون الجديد على منع مشاركة الشركات الكبرى ولكن السماح للشركات التي لا تقل نسبة أصولها المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات عن 50% . ويهدف ذلك إلى تنمية التمويل وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات بمشاركة شركات تقنية المعلومات والاتصالات، وهو ما يعني أن شركات "كي تي" أو "كاكاو" أو "نيفر" سيمكنها أن تصبح أكبر أصحاب الأسهم في مصارف الإنترنت، إلا أن الشركات الكبرى مثل سام سونغ وإس كي، سيكون غير مسموح لها بذلك.

ورغم ذلك فإن أسباب الجدل لا تزال قائمة لأن بند حظر امتلاك أسهم مصارف الإنترنت من قبل الشركات الكبرى ليس مدرجا في القانون بل مدرج في المرسوم التنفيذي.

وترى الجماعات المدنية أن إدراج المضمون الرئيسي في المرسوم التنفيذي يفتح مجالا لامتلاك الشركات الكبرى لتلك المصارف.

من المتوقع أن يوافق البرلمان على القانون الخاص بمصارف الإنترنت اليوم، وتخطط الحكومة الكورية للموافقة على إنشاء ثالث مصرف على الإنترنت في غضون هذا العام.