إعلان بيونغ يانغ كنقطة تحول في مسيرة السلام في شبه الجزيرة الكورية

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تسلق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" جبل "بيك دو" اليوم، وهو آخر يوم من زيارته إلى بيونغ يانغ. وفي اليوم الثاني من زيارته أعلن القائدان عن إعلان بيونغ يانغ المشترك لسبتمبر.

ومن أهم النقاط المثيرة للاهتمام في مباحثات القمة في بيونغ يانغ قضية نزع الأسلحة النووية.

في مؤتمر صحفي مشترك أجراه الرئيس مون والزعيم كيم قال كيم إنه سيجعل من شبه الجزيرة الكورية أرضا سلمية خالية عن التهديدات النووية، وقد تم بث هذا المشهد بثا حيا إلى مختلف أنحاء البلاد.

في إعلان بيونغ يانغ تم إدراج مسألة إزالة موقع اختبار محركات ومنصات إطلاق الصواريخ في منطقة "دونغ تشانغ ري" إلى الأبد بمراقبة خبراء من الدول ذات الصلة. كما تم إدراج إزالة المنشآت النووية في منطقة يونغ بيون إلى الأبد، إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات رد.

ويمكن القول إنه تم تحقيق أكبر إنجاز في مجال الشؤون العسكرية في إعلان بيونغ يانغ المشترك. حيث اتفق القائدان على إنهاء العلاقات العدائية العسكرية بينهما في مناطق الصراعات بما فيها المنطقة منزوعة السلاح. كما قررا إزالة مخاطر حدوث حرب فعلية في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية من خلال إيجاد السبل الرامية إلى الوقاية من التصادمات العسكرية في جميع الأماكن بما فيها الجو.

ويرى الخبراء أن تعهد القائدين بعدم استخدام القوة العسكرية في أي حالة، ضمن ملحق إعلان بيونغ يانغ، يمثل إعلانا بعدم الاعتداء في الواقع.

كما يضم الإعلان عددا من مختلف أنواع مشروعات التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة، حيث اتفق الطرفان على إقامة مراسم خاصة لإطلاق عملية ربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين، واستئناف العمل في مجمع كيسونغ الصناعي، واستئناف الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ، إذا أصبحت الظروف ملائمة، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في البحر الغربي ومنطقة سياحية خاصة في البحر الشرقي.

وقبل كل شيء اتفقت الكوريتان على تعزيز التعاون الإنساني من أجل التوصل لحل جذري لقضية الأسر المشتتة التي ترمز إلى مأساة الانقسام الكوري.

كما تم الاتفاق على السعي للاستضافة المشتركة للأولمبياد الصيفية لعام 2032، وتنظيم حفل مشترك بمناسبة مرور 100 عام على حركة الاستقلال الكوري، وهو ما ينبئ بإجراء مختلف مشروعات التبادلات بين الكوريتين في المستقبل.

ويعد الاتفاق على الزيارة التي سيقوم بها الزعيم كيم إلى سيول ردا على زيارة الرئيس مون، من أهم الإنجازات في مباحثات القمة.