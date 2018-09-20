ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات في العاصمة سيول مقارنة مع المدن الأخرى في البلاد

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من بين أكبر المشاكل التي يواجهها المجتمع الكوري حاليا وتسبب تفاقم الخلافات بين الطبقات المتنوعة في المجتمع، مشكلة أسعار البيوت خاصة في العاصمة سيول مقارنة مع أسعار المدن الأخرى. لذا يسعى الكثيرون إلى شراء أي منزل في العاصمة سيول، بغض النظر عن قدرتهم المالية. ولهذا يحصل الناس على قروض من البنوك، ومن ثم تعاني الأسر الكورية من ارتفاع فوائد القروض التي يجب تسديدها، مما يؤثر على معيشتهم اليومية.

كما تفضل الفتيات الزواج بشباب مسقط رأسهم العاصمة؛ لأن لديهم أو لدى أسرهم منازل في العاصمة. حيث تبين أن عددا من كبار المسؤولين في الهيئات الحكومية والبرلمانيين يسكنون في العاصمة سيول خاصة في منطقة جنوب نهر الهان أي منطقة "كانغ نام".

ولوقف ارتفاع أسعار البيوت، بدأت الحكومة مؤخرا في تنفيذ خطة شاملة تشمل هذه الخطة منع حصول الأشخاص الذين لديهم منازل كثيرة على قروض إضافية. لكن الناس يشكون في فعالية هذه الخطة.

ففي الوقت الذي لا تسعى فيه شركات الإنشاءات لبناء شقق أو منازل في المدن خارج سيول، فإنها تسعى لبناء المزيد من الشقق في العاصمة سيول. ولذلك تتفاقم الفجوة بين العاصمة سيول والمدن الأخرى. ويرى الخبراء ضرورة أن تضع الحكومة خطة مختلفة ومناسبة لكل مدينة من المدن، لأن كل مدينة لديها ظروفها الخاصة.