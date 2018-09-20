فيلم بعنوان الأراضي الممتازة يعرض في عيد الحصاد

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بمناسبة حلول عيد الحصاد، سوف يتم عرض أفلام جديدة ومن بين هذه الأفلام يبرز فيلم بعنوان "الأرض الممتازة". وتدور أحداث الفيلم حول عصر مملكة "توشون" القديمة، خاصة الأرض الممتازة التي يخرج منها ملك مستقبلي. جاء ذلك على أساس الفلسفة الشرقية حول استخدام الأرض والمكان. لأن الإنسان مولود من الطبيعة، وله علاقة قريبة مع الطبيعة، ويتأثر بها. لذلك، فالشعب الكوري يولي أهمية خاصة بموقع البيوت والاتجاهات.

وكما جاء في الفيلم، فقد وقعت خلافات ونزاعات شرسة بين بعض الأشخاص الراغبين في الوصول إلى السلطة، حول احتلال الأراضي الممتازة على أساس هذه الفلسلة الشرقية. فهذه الفلسفة تؤثر على قرار موقع القبور بشكل حتمي، لأن موقع المقابر يؤثر على حياة الأبنياء. وإذا وقعت أحداث مؤسفة لأحد أفراد الأسرة، يرى الأبناء أن سبب ذلك يرجع إلى موقع المقبرة. ولذلك يستشيرون المتخصصين بهذا الشأن، ثم ينقلون المقبرة إلى مكان آخر حسب توصيات المتخصصين.

ويرى المتخصصون أن تلك الفلسفة تعتبر صحيحة ومعقولة وبمثابة هندسة بيئية حديثة لأنها تساهم في إيجاد بيئة ملائمة للعيش.