شعبية وجدل كبير حول رواية البنت كيم يونغ المولودة في عام ١٩٨٢

حظيت رواية بعنوان "البنت كيم جي يونغ المولودة في عام 1982" بشعبية ملحوظة بين القراء، خاصة النساء. حيث تدور أحداث هذه الرواية حول حياة امرأة في الثلاثينيات تعيش في المجتمع الكوري كامرأة كورية وزوجة وأم وموظفة في شركة.

وتصف هذه الرواية التمييز الجنسي الذي تواجهه النساء الكوريات في حياتهن اليومية بالتفاصيل الدقيقة من خلال رؤية الكاتبة، ولذا حظيت بإعجاب من القارئات، وبِيع منها أكثر من 900 ألف نسخة.

بينما كان رد فعل القراء الرجال منقسما إلى معجبين وغير معجبين. وحصلت الرواية على اهتمام الناس مرة أخرى بعد الإعلان عن تحويلها إلى فيلم. وفور اختيار بطلة الفيلم تدفق مستخدمو الإنترنت إلى موقع الممثلة على الإنترنت حيث عبر الشباب عن أسفهم ومعارضتهم لمشاركتها في مثل هذا الفيلم الذي يؤيد المساواة بين الجنسين.

بينما عبرت النساء عن تأييدهن لمشاركتها في الفيلم. ووصل عدد المقالات على موقع الممثلة الشخصي إلى أكثر من 3 آلاف مقالة في يوم واحد فقط.

ولم يقتصر الجدل بين الشباب والفتيات فحسب، بل وصل إلى موقع مكتب رئاسة الجمهورية، وكتبوا مقالات تطالب بإلغاء الفيلم، وشددوا على أن مثل هذا الفيلم يسبب تدهور التمييز الجنسي في المجتمع، وانتشار النظرة السلبية تجاه الجنس الآخر.