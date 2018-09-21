الأميرة الأردنية دانا فراس تزور المؤسسات الفنية الكورية في سيول

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زارت كوريا الأميرة الأردنية دانا فراس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة لحضور منتدى هيرالد للتصميم لعام 2018 الذي عقد في مركز دونغ ديه مون للتصميم في سيول خلال يومي 14 و15 هذا الشهر.

وألقت الأميرة دانا فراس كلمة في افتتاح المنتدى الذي شارك فيه الكثير من الشخصيات البارزة في مجال التصميم بمن فيهم الدكتور بيتر زيك Peter Zec مؤسس ورئيس مجلس إدارة جوائز "ريد دوت Red Dot" للتصميم، والمهندس المعماري البريطاني توماس هيثرويك Thomas Heatherwick، والسيد بارتوميو ماري ريباس Bartomeu Marí Ribas مدير المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا.

وبعد حضور المنتدى اتجهت سمو الأميرة إلى منطقة حي سام تشونغ دونغ ومنطقة حي هانام دونغ لتزور المؤسسات الفنية والثقافية الرئيسية في كوريا بما فيها المتحف الوطني للقصور الملكية والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر ومتحف سام سونغ للفنون "ليوم" وغيرها. وقالت إنها كانت قد تصورت كوريا كدولة متقدمة في تقنية المعلومات ودولة منشغلة فقط، ولكن هذه الفكرة تغيرت تماماً أثناء زياراتها في الأماكن الفنية المختلفة في سيول. وأضافت أنها تأثرت بالجهود الدؤوبة التي حقق بفضلها الشعب الكوري إنجازات ضخمة وسط أنقاض الاحتلال الياباني والحرب الكورية. وكذلك عبرت عن إعجابها البالغة بالفنون الكورية.

وتناقشت مع السيدة جونغ جيه سوك مديرة إدارة الممتلكات الثقافية الكورية في أثناء زيارتها للمتحف الوطني للقصور الملكية حول المشروعات التعاونية بما فيها المعارض الثقافية المتبادلة بين كوريا والأردن في المستقبل. وكذلك عند زيارة المعارض المتنوعة التي تقام في المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في سيول مثل معرض المصمم "يون هيون غون" ومعرض إم إم سي إيه لسلسلة سيارات هيون ديه 2018 ومعرض الفنانة تشيه جونغ هوا للزهور والغابات، عبرت عن بالغ إعجابها بما شاهدته من الجودة والمستوى ووصفت المتحف بأنه لا يتخلف عن مستوى متحف تيت البريطاني على الإطلاق، وهو متحف شهير مخصص للفنون على مستوى العالم.

والجدير بالذكر أن زيارة سمو الأميرة دانا فراس لكوريا هي الأولى وقالت إنها ستبذل جهودها لزيادة التعاون الثقافي بين البلدين في المستقبل.