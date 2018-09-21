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فازت الروائية الفلسطينية سحر خليفة بجائزة "لي هو تشول تونغ إيلو " للآداب في نسختها الثانية التي تنظمها بلدية حي اون بيونغ. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في الساعة الثالثة من مساء يوم 14 سبتمبر في مركز إدارة السياحة الإيكولوجية في منطقة دي إم زي منزوعة السلاح في مدينة باجو، حيث حصلت سحر خليفة على الجائزة. وفي اليوم التالي عقدت ندوة أدبية خاصة للأدباء الفائزين بالجائزة في الساعة الثالثة مساء في قاعة بحديقة سيول للابتكار.

وقد انطلقت جائزة "لي هو تشول تونغ إيلو" للآداب العام الماضي بمناسبة الذكرى الأولى على وفاة الروائي الكوري الكبير لي هو تشول وتستهدف الجائزة التذكير بأعماله الأدبية مع التركيز على قضية الانفصال بين شطري كوريا والمصاعب التي يعاني منها النازحين الكوريين الذين يعيشون منفصلين عن أفراد أسرهم في الشمال.

وأصدر لي هو تشول عدداً كبيراً من الكتب والروايات التي تتناول آلام ومصاعب أولئك الذين ولدوا في كوريا الشمالية ويعيشون في شوق وألم لفراق أسرهم هناك، ولذلك كان يسعى لتحقيق وحدة كوريا ومركزها منطقة اون بيونغ لأن تلك المنقطة كان يراها منطقة مركزية في شبه الجزيرة الكورية. وقد عاش بنفسه في تلك المنطقة لمدة 50 سنة.

وفي هذا الصدد، أطلقت بلدية حي اون بيونغ هذه الجائزة السنوية لتقديره والتذكير بأمنيته وتمنحها للأدباء المتميزين حول العالم. وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 50 مليون وون، أي حوالي 45 ألف دولار، و20 مليون وون للفائز الثاني.

ومن المعروف أن الروائية سحر خليفة مشهورة ومحترمة جداً ليس فقط في العالم العربي بل في كل العالم بإنجازاتها الأدبية العظيمة في ترقية مكانة المرأة العربية وتعزيز حقوقها إلى جانب تحرير الشعب الفلسطيني من خلال أنشطتها الأدبية المستمرة. وقد حصلت على عدد كبير من الجوائز العالمية الأدبية ومن بينها جائزة نجيب محفوظ للرواية التي تعتبر أكبر جائزة للأدب العربي على مستوى العالم، في عام 2006.

وقالت سحر خليفة في حفل فوزها بالجائزة إنه يسعدها ويشرفها كثيراً أن تحصل على هذه الجائزة القيمة في حين يعاني الفلسطينيون من المصاعب والآلام الشديدة. وقد حظيت رواياتها باهتمام كبير في البلدان الغربية والبلدان الاخرى حول العالم قبل توقيع اتفاقية أوسلو منذ 25 سنة، ولكن بعد ذلك لم تعد تحظى باهتمام مثل السابق وهو ما يجعلها شاكرة للشعب الكوري على اهتمامه برواياتها وكذلك بقضية المرأة العربية أيضاً.

وذكر مسؤول في بلدية حي اون بيونغ أن البلدية ستسعى إلى اكتشاف الأدباء المتميزين باستمرار ومنحهم الجائزة من أجل تشجيع الممارسات الأدبية التي تساهم في تعزيز التفكير لدى الناس في القضايا المختلفة العالمية مثل الخلافات والنزاعات بين الشعوب والصراعات الدينية والمحلية وكيفية التغلب عليها.