تقرر الحكومة الكورية منح الإقامة الإنسانية لـ23 لاجئاً يمنياً

ⓒ YONHAP News

قررت إدارة شؤون الأجانب في مكتب الهجرة في جزيرة جيجو يوم 14 سبتمبر منح رخصة الإقامة الإنسانية المؤقتة لـ23 يمنياً من بين مئات اليمنيين الذين طلبوا اللجوء لكوريا، ومن صار من الممكن لهؤلاء الـ23 يمنيا مغادرة الجزيرة إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقد تسبب وصول اللاجئين اليمنيين في زيادة مخاوف الشعب الكوري من الإرهاب وزيادة الجرائم والمشاكل الاجتماعية، لكن الحكومة الكورية سعت لتخفيف هذه المخاوف وتعهدت وزارة العدل بمراجعة طلبات اللاجئين بشكل دقيق وتفصيلي لمنع طالبي اللجوء المزيفين من إساءة استخدام قانون اللاجئين في البلاد.

ويذكر أنه يتم البت في طلبات اللجوء بعد مداولات ومقابلات للتأكد من هويات المتقدمين لرخصة الإقامة الدائمة أو الإقامة الإنسانية قصيرة المدة. ويجب على الحاصلين على رخصة الإقامة الإنسانية تمديدها سنويا. أما اللاجؤون دون سن 19 عاماً من بين الـ23 شخصا الذين حصلوا على الإقامة الإنسانية هذه المرة، فمن بينهم 10 أولاد، و7 منهم يرافقهم آباؤهم، بينما 3 منهم ليس معهم أي مرافق أو ولي أمر.

ووفقاً لنتيجة إحصائية حول حالة توظيف اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو حالياً فقد حصل 215 يمنياً، أي 44.7 بالمائة من إجمالي طالبي اللجوء، على وظائف في المطاعم والمصانع والأعمال الزراعية حتى الآن، ولكن نسبة توظيف اللاجئين اليمنيين انخفضت بسرعة من 82 بالمائة في شهر يونيو إلى 49 بالمائة في منتصف شهر أغسطس.

وقال مسؤول في إدارة شؤون الأجانب لمكتب الهجرة إنه إذا شهدت أوضاع اليمن السياسية تحسنا يؤدي إلى عودة اللاجئين إلى بلادهم بسلامة، فسوف يتم إلغاء رخصة الإقامة أو عدم تمديدها. وأيضا إذا تمت مخالفة القانون الكوري فستُلغى الرخصة أيضاً.