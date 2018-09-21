د. حسن الكويكبي: الاتجاه إلى الشرق

طبيب العيون السعودي الدكتور/ حسن الكويكبي يعيش في كوريا هو وزوجته السيدة/ عالية مشاتل منذ أواخر عام 2016 لتلقي تدريب في جراحة الليزك وزراعة القرنية، ويقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنه عندما يذهب شخص للتعلم أو التدريب في دولة أخرى فإنه يعود إلى بلده ليس بمجرد ما تعلم فقط، وإنما أيضا بثقافة تلك الدولة، وبالنسبة له فقد تعلم في كوريا كيف يمكن استغلال الوقت كله للوصول بالخدمة التي يقدمها للمرضى لتصبح أفضل ما يكون، ولأكبر عدد ممكن.

أما زوجته السيدة/ عالية فتصف تجربة الإقامة في كوريا بأنها كانت تجربة سعيدة، وأنها ذُهلت بما وجدته من حضارة في كوريا، حتى إنها ألّفت كتابا حول الثقافة الكورية سيُنشر قريبا، وهو نتاج لحبها لكوريا والشعب الكوري.

ويشير الدكتور حسن إلى أن الاعتقاد الذي كان سائدا هو أن الغرب هو الذي يسيطر على التعليم، لكن الاتجاه أصبح الآن نحو الشرق، خاصة إلى كوريا، مؤكدا على أن الطب رسالة من أجل مساعدة الآخرين، وهو ما يجلب السعادة للطبيب، رغم أن مهنة الطب متعبة وتؤثر على الطبيب وأهله أيضا، مشيدا في هذا الصدد بالدعم الذي يتلقاه من زوجته.

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