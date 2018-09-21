آبيه يعتزم تعديل الدستور الياباني بعد فوزه في الانتخابات

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فاز رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني التي جرت أمس الخميس بالحصول على 553 صوتا من أصل 810 أصوات، متغلبا على منافسه وزير الدفاع السابق "شيغيرو إيشيبا".

وبهذا تمكن "آبيه" من تولي منصب رئيس الوزراء الياباني للمرة الثالثة على التوالي منذ أن تم انتخابه رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي لأول مرة في عام 2006، وستمتد رئاسته حتى شهر سبتمبر من عام 2021.

وجاء فوز "آبيه" في الانتخابات، رغم العديد من الفضائح التي تورط فيها هو وزوجته، بسبب عدم وجود منافس قوي أمامه، وأيضا بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي حققته حكومته.

وفور الإعلان عن انتخابه، عبر "آبيه" عن عزمه القوي على إجراء تعديل على الدستور الياباني حيث قال إنه سيشرع في تعديل الدستور الياباني بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات السبعين الماضية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والبدء في بناء الدولة الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الياباني في المستقبل.

وكان "آبيه" قد دعا إلى إجراء تعديل على المادة التاسعة من الدستور الياباني التي تنص على السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بدعم الجيش الأمريكي فقط في حالة وجود صراع يهدد السلام والاستقرار في اليابان وما حولها، وهو ما يمكّن اليابان من شن حرب ضد دولة أخرى.

ويعنى هذا أيضا أن جيش الدفاع الذاتي الياباني سيتمكن من التدخل في قضية شبه الجزيرة الكورية، متخذا استفزازات كوريا الشمالية العسكرية كمبرر، الأمر الذي سيتسبب في تسارع التسلح وزيادة التوتر العسكري في منطقة شمال شرق آسيا.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكورية عن أملها في أن يؤدي فوز "آبيه" إلى تعزيز التعاون الوثيق بين سيول وطوكيو وتنمية علاقاتهما الموجهة نحو المستقبل.