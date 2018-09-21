بومبيو يقول إن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حققت تقدما بهدوء

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أبدت الولايات المتحدة ردود فعل إيجابية على نتائج الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ.

وحول إعلان بيونغ يانغ المشترك الذي صدر في ختام القمة، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن كوريا الجنوبية أجرت حوارا ناجحا مع كوريا الشمالية، معربا عن ترحيبه بنتائج قمة بيونغ يانغ.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية فورا، ووصفت إعلان بيونغ يانغ المشترك الذي ينص على التفكيك الدائم لموقع "دونغ تشانغ ري" لاختبار محركات الصواريخ، بأنه نقطة تحول لاستئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقد حدد الوزير الأمريكي "بومبيو" الموعد الأخير لحل القضية النووية لكوريا الشمالية ليكون شهر يناير من عام 2021 الذي ستنتهي فيه فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وفي الوقت نفسه، أوضحت الولايات المتحدة أن عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية تحتاج إلى بعض الوقت، مؤكدة أن هذه العملية يجب أن تتم قبل تنفيذ الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة مقابل تفكيك المنشآت النووية في كوريا الشمالية.

ومن جهة ثانية، وجه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس دعوة لنظيره الكوري الشمالي "ري يونغ هو" للالتقاء به الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال والرئيس السابق لوكالة المخابرات في كوريا الشمالية هو شريك الوزير الأمريكي "بومبيو" في المفاوضات النووية السابقة، ومن المعروف أن "كيم" يتخذ موقفا متشددا أمام الولايات المتحدة.

ويعد توجيه "بومبيو" دعوة لنظيره الكوري الشمالي للالتقاء به بمثابة نقطة انطلاق للإجراءات التي تستهدف حل قضية نزع السلاح النووي بالوسائل الدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال كبير لعقد جولة ثانية من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ في غضون هذا العام، حيث اقترح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عقد هذه القمة ورد الرئيس الأمريكي على ذلك بالإيجاب قائلا إنه سيلتقي بـ"كيم" قريبا