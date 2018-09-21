الحوار الخاص بنزع السلاح النووي

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تتأهب واشنطن لمواصلة محادثاتها النووية مع كوريا الشمالية بعد توقف قصير وذلك على ضوء ما تم التوافق عليه بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي خلال القمة التي جمعت بينهما في بيونغانغ قبل أيام قليلة. أعربت القيادة الكورية الشمالية عن قبولها استئناف المحادثات مع الجانب الأمريكي وفقا لما طرحه الرئيس مون. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنتائج القمة الكورية المشتركة أثناء حديثه لمجموعة من الصحفيين في البيت الأبيض، ووصف ذلك التطور بالبشارة والأمر العظيم ، حيث قال " لا صواريخ ولا تجارب واختبارات نووية"، وأكد أنه تلقى تأكيدا بذلك من كيم جونغون نفسه، وأجاب بالإيجاب عندما سأله صحفي عما إذا كان سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ثانية.

وعقب القمة الكورية المشتركة الأخيرة أكد الجانبان أن كوريا الشمالية قد قررت إغلاق منشأتها الرئيسية الخاصة بإطلاق صواريخها النووية بحضور مراقبين دوليين، وسوف تتخذ إجراءات مستقبلية مماثلة في مقابل خطوات أمريكية محددة. وبجانب ترحيب وزير الخارجية الأمريكي بتلك الخطوة أكد إن واشنطن مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع بيونغيانغ، وأشار إلى أن اجتماعا بين مسئولين أمريكيين وكوريين شماليين يتم الإعداد له في فيينا. تحدث أيضا عن رغبته في الحديث مع وزر الخارجية الكوري الشمالي في الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية في نيويورك.





كانت تلك هي أهم القضايا الساخنة في كوريا خلال هذا الأسبوع وإلى قضايا ساخنة أخرى في الأسبوع القادم.